Perkovac smijenjen, novi izbornik se traži: Odluka donesena brzo, nije ‘preživio’ težak udarac

Autor: Ivor Krapac

Dan ranije nego je bio najavljen njihov sastanak u Zagrebu na kojem se očekivala odluka o promjeni na izborničkom mjestu, Goran Perkovac je već sada smijenjen s klupe muške hrvatske rukometne reprezentacije. Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza održao je telefonsku sjednicu i na njoj donio odluku o smjeni izbornika, uz objavu i što slijedi, za sada bez odluke o novom čovjeku na klupi.

“Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza na telefonskoj sjednici održanoj danas, 6. veljače 2024. godine tijekom poslijepodneva, jednoglasno je donio odluku da se zbog neuspjeha na Europskom prvenstvu u Njemačkoj s mjesta izbornika hrvatske muške rukometne reprezentacije smijeni Goran Perkovac. Čelništvo Saveza u ovom trenutku još nije odlučilo tko će ubuduće obavljati tu dužnost, stoga će odluka o novom izborniku biti donesena tijekom sljedećih nekoliko dana”, piše u objavi.

Hrvatska će, tako, s novim rješenjem na klupi krenuti u kvalifikacije za odlazak na Olimpijske igre u Parizu, na turnir koji će 14. ožujka početi u Hannoveru. Ondje će cilj biti dolazak do jednog od prva dva mjesta u odmjeravanju snaga s domaćom Njemačkom te s druga dva jaka konkurenta, Austrijom i Alžirom.

Rezultat s Eura presudio

U slučaju Perkovca i njegove smjene s klupe reprezentacije, dosadašnji izbornik nije ‘preživio’ slab rezultat na nedavno završenom Euru u Njemačkoj. Hrvatske je u završnom poretku bila na 11. mjestu, s propuštenom šansom za odlazak u polufinale nakon poraza od Francuza, Mađara i Islanđana u prva tri kola drugog kruga, u skupini u Koelnu.

Na kraju nastupa na Euru došla je pobjeda nad Njemačkom s 30:24 u utakmici bez rezultatske napetosti s obzirom na to da su Nijemci do tada već bili sigurni u polufinalu, a hrvatski reprezentativci više nisu mogli do završnog kvarteta i borbe za medalje. Uskoro će se protiv Nijemaca igrati i na kvalifikacijskom turniru za OI, no tu će glavnu riječ na klupi imati novi čovjek, u borbi za izbjegavanje lošeg raspleta za Hrvatsku iz borbe za prošle Igre, u Tokiju, kada se dogodio pad u kvalifikacijama.