Đoković u čudu zbog lovca i dvojice u hrvatskoj Potjeri, pogledajte što su mu napravili sa ženom

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Sportska pitanja znaju neke natjecatelje i lovce u hrvatskoj Potjeri uvesti u gadne probleme, a jedan takav slučaj ostaje zabilježen u objavi Ivana Ljubičića, nekada vodećeg hrvatskog tenisača, doduše s rubno sportskim pitanjem jer se radilo o privatnom životu igrača.

Joško Lokas je pročitao pitanje o Jeleni Ristić, a lovac Dean Kotiga i dvojica natjecatelja su u završnoj Potjeri su Jelenu trebali spojiti s tenisačem s kojim je u braku od 2014. godine. Kotiga je prepustio pitanje dvojici koji su išli na njega, odgovor nije znao, a nisu znali ni natjecatelji koji su nakon kraćih konzultacija s ‘bacanjem’ imena trojice hrvatskih tenisača, Ivana Ljubičića, Ive Karlovića i Marija Ančića, kao odgovor ponudili Ljubičića.

Pogodak je trebao biti Novak Đoković, a sve je na svojem profilu na Instagramu podijelio Ljubičić, sa snimkom koja prikazuje kako su ga to dvojica natjecatelja u programu HTV-a spojila sa suprugom 36-godišnjeg Beograđanina, sadašnjeg prvog tenisača svijeta.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivan Ljubicic (@ivanljubicic)









Javio se i Đoković

Na Ljubičićevu objavu je na Instagramu reagirao i Đoković, koji je ostao u čudu kako su to njegovu ženu spojili s nekad vodećim hrvatskim tenisačem, kasnije i dugogodišnjim trenerom Rogera Federera, jednog od Đokovićevih najvećih rivala s terena.

“Auuuuu! Pa kako to nisu znali!?!?!?!?”, bio je Đokovićev komentar na Instagramu, s četiri ’emojija’ koji se smiju do suza. Na to su došle i neke reakcije drugih, od kojih se jedna našalila s odgovorom s Ivanom Ljubičićem. “Nisam znao da ti je ‘Ljubo’ ženu iznajmio”, piše u tom komentaru upućenom Đokoviću.

“Brate, sramota”, “Auuu, kakav ‘fail’ iz opće kulture”, “a ‘fazon’, ja prvi put čujem za Jelenu Ristić”, bili su još neki komentari na prizor iz hrvatske Potjere koji je preko Ljubičića došao do Đokovića, a u fokusu se našla supruga 36-godišnjeg srpskog teniskog asa.