Veliki poraz Tuđmana slavio se danima, neki kažu da se i danas ‘okreće u grobu’ zbog tog pada

Autor: Ivan Lukač

Bio je 25. lipanj 1991. Hrvatska je bila u predratnom stanju, a poslije hrvatskog osamostaljenja, predsjednik Franjo Tuđman pokušao se riješiti bilo kakve jugoslavenske ostavštine. Trn u oko bilo mu je ime Dinamo. Ime kluba koje je tijekom povijesti, a pogotovo tijekom mračnog doba jugoslavenskog komunizma, bilo simbol hrvatstva. Kluba čiji su navijači prvi s tribine vikali za neovisnu Hrvatsku, navijači koji su prvi stali u obranu Hrvatske te su mnogi poginuli u ratu za slobodnu Hrvatsku.

Koliko je zapravo ime Dinamo smetalo pokojnom predsjedniku najbolje je opisao Tomo Židak: “Kao i mnogi, povjerovao sam da će “NK Croatia živjeti vječno”, a ne samo do izbora. Sa žaljenjem sam konstatirao da je “srušen stoljetni hrast” i da je Dinamo kao staljinistički izum pospremljen u “ropotarnicu istorije”. Prevario sam se, nisam na pročelju istočne tribine primijetio transparent “Dinamo svetinja”, koji je bio trn u oku i svečanoj loži i tajnim službama i policiji. Ne jednom su se zajapureni specijalci zatrčali prema transparentu i njegovim autorima, ne jednom su se pobrale batine, ali, trn je, na užas počasnog predsjednika i “članova Tuđmanove vlade”, preživio sva zlosilja…”

Transparent “Dinamo svetinja” i dan danas ponosno stoji na sjevernoj tribini i u te dvije riječi najbolje se opisuje ono što Dinamo znači svojim navijačima. Ali samo ime Dinamo nije bilo tako jednostavno vratiti kada je jednom oduzeto. Bio je to rat uprave i navijača, a sve je završeno 14.2.2000. Datum zbog kojeg se kako kažu neki Tuđman i danas okreće u grobu.

Druga vremena

“Osjećala se euforija u zraku, jednostavno moralo je taj dan biti to. Taj povratak imena nakon svih silnih godina bez njega. Navijali smo mi i dalje za Dinamo i to nikad nije bilo upitno, ali htjeli smo to ime nazad. Ime koje je bilo sinonim za Hrvatsku u Jugoslaviji” govori nam jedan od svjedoka tog povijesnog dana.

Zatim dodaje: “Bila je ludnica, 10 tisuća ljudi pjeva ispod zapadne tribine i zna da se vraća Dinamo. Bilo je i tuče s policijom moralo se paziti da ne dobiješ po glavi, ali sve je vrijedilo tog trenutka. Taj trenutak kada je Velimir Zajec, evo sad sam se naježio, izašao i rekao “imamo Dinamo” zauvijek će ostati u pamćenju. Odzvanja u ušima haha.”

U znak protesta Boysi su palili svečanu ložu, pisali grafite “Da je slobode i demokracije, bilo bi Dinama ne Croatije” te pjevali “Ima jedan čovjek čudan ime mu je Franjo Tuđman”. Navijači i njihove obitelji živjeli su tada pod budnim oko vlasti te bili maltretirani, ali nisu odustajali. Klub je bio jasan i govorio kako više nikad neće biti Dinamo. Vlast je u Dinamu vidjela srpsko ime, a o tome je javno u Latinici govorio i Zdravko Mamić, čovjek koji je godinama kasnije govorio kako je upravo on vratio ime Dinamo i čovjek koji je postao veći neprijatelj Boysa od Canjuge i Tuđmana. Ime je vraćeno, ali Mamić je bio novi protivnik navijača.









Naš sugovornik rekao je što misli o Mamiću: “Gle, netko moje mišljenje sada kada imam obitelj i kad nisam više klinac je da je Mamić uspio sakriti ego i ne gurati se u prvi plan bio bi poštovan i voljen. Svi ti transferi i to srebro iz Rusije je i njegova zasluga. Pa mislim samo pogledaj koliko je tih igrača prošlo kroz Dinamo, a dio su te generacije. On je napravio to da klinci iz Dalmacije žele igrati za Dinamo jer znaju da će uspjeti. Daleko od toga da nije griješio. Svaki put kada izborimo Europu, on proda tri najbolja igrača i kaj onda se sramotimo i budemo kanta za napucavanje. ”

Komentirao je i razlike u navijanju: “Tad se za Dinamo drugačije navijalo. Na tekme si išao u Dinamovom dresu, sa šalovima. Danas je to rijetkost. Svi su u crnini to je neka nova ultras moda. Svaka čast dečkima, kao vojska su, ali imam osjećaj da mnogima fali poštovanje prema starijima. Lijepo je da je Dinamo ponovno u modi jer onaj bojkot od šest godina “ubio” je jednu veliku generaciju Dinamovaca. Klinci nisu mogli vidjeti jak Dinamo, pun stadion. Ali to su razlike u generaciji, bez obzira na sve bitno da se voli Dinamo. I voljet ću ga bio on prvak ili u zadnjoj ligi.”

Tog 14.2.2000. Zajec je izašao i najavio povratak. Sada je Zeko predvodnik “Dinamovog proljeća”. Zanimljiva je simbolika, što mislite o Zajecu: “Legenda kluba je uvijek dobrodošla. Bilo tko neka vodi klub samo neka bude mir i da se može navijati za njega, ne boriti se opet. Otkada su Boysi osnovani nikad nisu imali mira. Prvo si se borio protiv komunizma, pa Tuđmana pa Mamića. Samo želim da konačno bude samo navijanje i podrška bez ičega sa strane.”









Ime je vraćeno, borba još traje, a koliko je Dinamo važan Zagrebu najbolje je opisao književnik Zvonimir Milčec koji je u svom feljtonu, ponovno danas simboličnog naziva, “Dinamovo proljeće” napisao:

“Dinamo je svetinja svih Zagrepčana i onih koji su zaljubljeni u ovaj grad”. Grad ponovno diše za Dinamo i to je ono što je najvažnije jer Dinamo pripada Zagrebu. Dinamo je Zagreb, Zagreb je Dinamo, ali i puno šire.