PA ZAŠTO SE ĐOKOVIĆ TOLIKO ISTRESA NA HRVATA! Ma ovo više nije slučajno, a u pozadini se nešto krije

Autor: Ivan Lukač

Sukobi trenera i igrača nisu toliko rijetka pojava. Da toga ima i na najvišoj razini, a ne samo u seoskim ligama dokaz vidimo i u svijetu tenisa gdje se Novak Đoković i Goran Ivanišević redovito svađaju pred kamerama.

Duo je zajedno od 2019., itekako su toga puno prošli, a Ivanišević je u zadnje četiri godine s Đokovićem prošao jedan od najtežih dijelova njegove karijere s njim. Zajedno su patili kroz koronu, a Ivanišević je svojim znanjem prilagodio tenis Novaka Đokovića njegovim potrebama jer nije više cilj biti prvi, cilj je imati što više naslova na Grand Slam turnirima.

Svađe su zato i česte jer ne igra se puno turnira, a obojica su temperamentni i na svoju ruku.





Novi ‘incident’

Zato nedavni incident ne treba ni čuditi iako je stvarno previše u zadnje vrijeme. Đoković kao da gubi živce pa lako poludi i i izdere se na Ivaniševića: “Ustani, ustani, ne čujem te, je**te!” urlao je u drugom kolu Roland Garrosa.

Početkom godine bilo je nekoliko ispada poput onog u Australiji kada se Đoković derao na našu legendu iz i danas nepoznatih razloga, ali je nakon toga preokrenuo meč u Adeleideu i došao do titule.

Mnogi stručnjaci tvrde da njegovo izderavanje zapravo samo način da se ispuše i nastavi igrati bez stresa.

Pomalo bizarno obrazloženje jer Đoković je poznat kao čovjek koji meditira i prakticira jogu pa je samim time i neobično da za rješavanje stresa koristi staru “balkansku” metodu deranja na nekoga.

Ružna scena bila je nedavno u Rimu kada je Srbin ispao u četvrtzavršnici od Runea. Tada se na talijanskoj zemlji čulo svašta. Đoković se derao: “Konfuzija… Stalno, sve ste u konfuziji”, a Ivanišević je uzvratio: “Koji ti je k*rac? Igraj, igraj, igraj, makni se od lopte.” Savjeti ipak nisu pomogli jer se Đoković od Rima oprostio u četvrtfinalu.









Upravo takve ispade komentirao je i sam Ivanišević: “Ne znam, on kad nađe nekoga za svađanje… Njemu to treba. Ako nismo mi, onda je sunce. Ako ne sunce, onda je oblak. To njega gura.” Očito jogu preferira više kao fizičku aktivnost, a ne kao duhovnu.

“Gorane, ne znam hoćeš li mi ikad oprostiti, ali moram ponoviti, ovaj trofej je tvoj koliko i moj” rekao je Đoković kada je podizao trofej Australian Opena ove godine i dokazao koliko cijeni “Zeca”.

Ivanišević je bio nervozan igrač ako kojim slučajem niste znali. Ali to je bio dio njegove osobnosti i oduvijek je takav bio. Na terenu nervozan kada izgubi, a takav je bio i van njega. Đokovića javnost ne voli jer imaju osjećaj kao da glumi. Kako netko tko priča o miru duha i uvijek vesele naravi može biti toliko drugačiji na terenu?









Dvojac je zajedno osvojio sedam Grand Slam titula, a na putu su da uzmu i Đokovićev sveukupno 23. naslov na Grand Slam razini i zauvijek ispišu povijest tenisa jer povratak Rafe Nadala nije baš realan. Očito je da znaju što rade pa i te Đokovićeve mušice služe da bude uspješan. Ivanišević kao vrhunski bivši igrač i sada trener najbolje zna kako mušice pretvoriti u rezultat, a suradnja s Đokovićem je najbolji primjer.