Poljud se trese, totalna euforija: ‘Bravo majstore, pa to je formula da skineš Dinamo s trona’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ima tome nekoliko dana, Hajduk je osvojio tek bod u Osijeku a naš stručni komentator, istinska legenda, trenerska i igračka splitskog kluba u jednom trenutku je zavapio:

“Gledam zadnje trenutke utakmice u Osijeku i kod Hajduka ne vidim niti jednog mladog igrača iz Splita ili okolice, barem domaćeg… Malo mi je to dalo za razmišljati”!

Sada, nakon Hajdukove pobjede protiv Slaven Belupa ipak su Vulićeve oči vidjele nešto ljepše i primamljivije. Dva mlada Hajdukova igrača, Hrgović i Čuić odigrali su fine partije u uvjerljivoj 4-0 pobjedi protiv Koprivničana.

Hajduk je na pravom putu

“Mene je to baš okrijepilo. I kao trener, a zna se to, bio sam sklon uvođenju baš jako mladih igrača u vatru. Da ne spominjem sada imena. Svaka momčad mora imati snagu istrpiti mlade igrače. Hajduk je to u ovoj zadnjoj utakmici uspio. I to je veća dobit nego samo pobjeda i osvojena tri boda. Ovako ja na to gledam. Igrač koji ima 18 ili 20 godina vrijedi, ako je dobar, kao i onaj s 25 godina.”, kaže i nastavlja:

“Biti ću pretenciozan pa reći, za Pelea ili Messija, ma i Maradona ili Cruyff, svi oni su iza svoje 16. godine pokazivali veliku nadarenost, znali su sve navlas isto kao i desetak godina kasnije. Samo su crpili, stjecali iskustvo, pa su postali pravi igrači. A pravi igrači su postali jer su zarana dobili priliku. Zato mislim da Hajduk i trener Karoglan moraju nastaviti s ovom praksom. Nije to razmišljanje samo o budućnosti, nego je to dobitak i u sadašnjem trenutku”

Hajduk slavi svoj 113. rođendan. Primjetili smo da je to prvi Hajdukov rođendan nakon 20 godina a da je splitski klub u poodmaklom dijelu prvenstvu ispred Dinama. No, netko je opet ispred Hajduka, razigrana Rijeka?

Hajduk ispred Dinama za rođendan

"Hajduk unatoč nekim posrtajima još uvijek solidno stoji u utrci za naslov prvaka. Samo, ove sezone ta je utrka drugačija, obično bi Dinamo maraton trčao sam, a sada su tri kluba, kao tri sprintera u nekakvoj zamišljenoj liniji. Mislim da su i u Hajduku i u Dinamu podcijenili Rijeku. Koja, vidimo, ne posustaje. Ima dosta do kraja prvenstva, Hajduk je u poziciji da sam kroji svoju sudbinu. Nema jednog nego dva suparnika, tim je posao teži."









“Ali, moramo gledati na pojavu dobre Rijeke kao na dobit našeg nogometa. U ovakvoj triangulaciji prvak će biti onaj koji će najviše pokazati, tu neće biti slučajnosti. Hajduku želim naslov, što bi drugo? Ali, tek će morati postati pravi. Uglavnom, Hajduk dugo nije opstao ovako dugo u utrci za naslov, to mu sada može nesumnjivo biti još veći motiv”

Jesu li vas iznenadili učestali Dinamovi posrtaji protiv Lokomotive? “Ma, to treba gledati općenito. Mislim da je kod Dinama za ovu sezonu prisutan jedan problem kojeg do sada nije bilo. Naime, prije bi Dinamo angažirao strane nogometaše od kojih bi dobar dio pravi pogodak, bili su prevaga na terenu. Danas to nije slučaj.”

“Momčad ima puno stranaca a malo njih doprinosi u igri. Pritom, osjeća se nervoza u Dinamovoj igri, dosad su modri u prvenstvima imali osjetnu prednost i igralo se bez stresa i opterećenja. U Hajduku godinama znaju kako je igrati pod pritiskom i još uvijek se osječa taj problem. Rijeka koja je preuzela vodstvo na ljestvici tek će sada osjećati pritisak i vidjeti ćemo kako će reagirati. Pa možemo zaključiti, naslov će osovjiti momčad koja će najbolje podnositi pritisak i stres, dakle imperativ”.