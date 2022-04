KAKO OBJASNITI POTEZ VATERNOG? Otkazao Disney plus pa poručio ‘Odvratni su’

Kako je najbolje svoje mišljenje zadržati za sebe, a ne dijeliti ga s cijelom svijetom ukazuju nam objave na raznim društvenim mrežama javnih ličnosti, koje ponekada pretjeraju u svojoj “izravnosti”.

Tako je danas naš nogometni reprezentativac Dejan Lovren na svom Twitter profilu podržao bojkot Disney plus kanala, koji je najavio povećanje likova među slabo zastupljenim skupinama.

Naime, izvršna direktorica Disneyja Karey Burke obećao je kako će se kompanija potruditi da u budućnosti najmanje 50 posto njihovih likova predstavljaju slabo zastupljene skupine, među kojima je i LGBT.

Odvratni su

“Upravo sam otkazao svoju pretplatu na Disney+. Odvratni su”, napisao je Lovren na svom profilu i priložio fotografiju kao dokaz da je to zaista i učinio.

No naš reprezentativac nije usamljen u svojem razmišljanju jer se ova se vijest nije svidjela mnogima, pa se uskoro Twitterom počeo širiti hashtag #boycottDisney, kojemu se priključio i Lovren.

Just cancelled my subscription for Disney+

Disgusting Disney! 🤮#BoycottDisney pic.twitter.com/MslBC4kD8d

— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) April 2, 2022