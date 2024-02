Nevjerojatna priča s ratišta: Dvojica suboraca uspjela uništiti 40 ruskih borbenih vozila

Dvojica ukrajinskih ratnika koji rade u timu, prema pisanju Forbesa, uspjela su uništiti više od 40 ruskih tenkova, oklopnih vozila za prijevoz trupa i inženjerskih vozila, a oštetiti njih 20.

Dečki su to koji su pripadnici pripadnika 79. brigade kodnog imena “Gagauz”, koja slovi za najuspješniju i najučinkovitiju, a to se postigao u samo jednom sektoru fronte – oko Vuhledara na istoku Ukrajine.

“Svoj posao radim efikasno,” rekao je u službenom intervjuu kojeg je preveo estonski analitičar na X-u, @wartranslated ratnik ove brigade, čiji je zadatak ispaljivanje protutenkovskih projektila Javelin američke izrade.

Javelin operator “Gagauz”, commander of the ATGM team of the 79th Brigade, destroyed over 40 enemy vehicles. He says he will continue working until he can no more. “Once Russians get pushback, they forget their combat tactics”.https://t.co/WWHyhIRzhb pic.twitter.com/hvIKlD1Prc

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 28, 2024