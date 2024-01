Naftni tanker u plamenu nakon raketnog napada hutista: Vojni brodovi su na putu

Naftni tanker gori u Crvenom moru nakon teškog raketnog napada hutista, piše BBC. Američki dužnosnici rekli su da je tanker pogodila protubrodska balistička raketa i da je mornarički brod reagirao na signal za pomoć. Nema izvješća o ozlijeđenima, rekli su američki dužnosnici. To je najnoviji napad Hutija na komercijalne brodove oko Crvenog mora.

Britanska pomorska trgovačka služba (UKMTO) rekla je da se incident dogodio 60 nautičkih milja jugoistočno od Adena. UKMTO je priopćio da su vlasti obaviještene i da reagiraju na posljednji napad, te su upozorili ostale brodove da budu oprezni u tranzitu i prijave svaku sumnjivu aktivnost. Vlasnik broda Trafigura, koji ima urede u Britaniji, je potvrdio da je plovilo pogođeno i da su vojni brodovi na putu pružiti pomoć.

“Protupožarna oprema na brodu raspoređena je za suzbijanje i kontrolu požara izazvanog u jednom teretnom tanku na desnoj strani”, rekao je glasnogovornik Trafigure. “Sigurnost posade naš je najvažniji prioritet. Ostajemo u kontaktu s brodom i pažljivo pratimo situaciju.” Tanker za naftu plovi pod zastavom Maršalovih Otoka.

Vojni glasnogovornik Hutija, Yaha Sarea, rekao je da je skupina koristila “određeni broj odgovarajućih pomorskih projektila” i da je udar u petak bio “izravan”.

Od studenog su Hutiji koje podržava Iran pokrenuli desetke napada na komercijalne brodove koji su plovili Crvenim morem, jednim od najprometnijih plovnih putova na svijetu, u znak solidarnosti s Palestincima u Gazi, gdje se Izrael bori protiv Hamasa.

SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo pokrenuli su zračne napade na skupinu kao odgovor na njihove napade, što je navelo Hutije na upozorenje da će pojačati svoje napade na brodove. Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD također ciljaju na militantnu skupinu koju podupire Iran sankcijama kako bi joj smanjili financijska sredstva.

BREAKING:









Houthis targeted British oil tanker ‘Marlin Luanda’ with missiles in the Gulf of Aden.

A fire broke out as a result of the missiles hitting the ship directly. pic.twitter.com/sAErB6SR4n

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 26, 2024