Tucak presretan zbog plasmana na Olimpijadu pa najavio sraz protiv Srbije

Autor: Gordan Šojat

U našim glavama, a i u glavama naših reprezentativaca nije bilo dvojbe kako ćemo pobijediti Kinu, ali tih 18 razlike pokazalo je sav nesrazmjer vaterpola u Europi i ostatku svijeta.

Kina je najbliže došla na minus dva sredinom prve četvrtine, kada je rezultat bio 4:2 za Barakude, a nakon toga su nemoćni Kinezi do kraja utakmice zabili još samo dva gola, s time da u zadnjoj četvrtini nisu imali niti jedan pravi pokušaj.

Ovim rezultatom Hrvatska je osigurala plasman na ljetnim Olimpijskim igrama u Parizu, a i četvrtfinale Svjetskog prvenstva, u kojem ćemo snage odmjeriti sa starim znancima i susjedima Srbima.

To smo željeli

“To je ono što smo željeli”, uzviknuo je Ivica Tucak nakon što je Hrvatska osigurala plasmana na Olimpijske igre u Parizu pa nastavio:

” Negdje smo oko godinu dana lagano strepili hoćemo li, kada ćemo, gdje ćemo… Prvo ne u Fukuoki, pa ne u Zagrebu i Dubrovniku. Evo, sad smo to napokon potvrdili. Rekao sam već da Hrvatska mora biti na olimpijskim igrama.

To je ono što pripada našoj reprezentaciji. Ovo je ipak neko olakšanje sad, ali ćemo pokušati napraviti sve da ovaj turnir završimo na najbolji mogući način. Međutim, prvi cilj je ostvaren i idemo dalje", rekao je Tucak i najavio okršaj protiv reprezentacije Srbije, s kojom nismo igrali još od ljeta 2022. godine.









Vaterpolo klasik

“Vaterpolski klasik koji traje i takav vrijedi više desetljeća. Dvije reprezentacije koje su ostavile trag u svjetskom vaterpolu. Imamo maksimalni respekt prema Srbiji kao suparniku. Možda su rezultatima malo “zapeli” zadnje 2-3 godine, ali oni su ipak aktualni olimpijski pobjednici.

Čini mi se da je u toj momčadi ovdje ipak čak 6 zlatnih olimpijaca iz Tokija, a na to ne treba više što onda za dodati. No, imam vjere kako mi njih možemo pobijediti, imamo i snagu za to, ali ćemo isto tako morati odigrati na 100% svojih mogućnosti”, rekao je izbornik.