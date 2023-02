MODRIĆ U ELITNOM DRUŠTVU, KAKVA GODINA LEGENDE! Novo veliko priznanje hrvatskom majstoru, Messi najbolji

Pariz je večeras ugostio dodjelu priznanja za najbolje na svijetu u prošloj godini, na Fifinoj svečanosti dodjeljivanja nagrade The Best, a u odabiru najbolje momčadi, šesti put u karijeri se u elitnom društvu našao Luka Modrić.

Kapetan Vatrenih je našao svoje mjesto u prvih 11 u odabiru Međunarodnog udruženja profesionalnih nogometaša, FIFPRO. Birali su igrači, što daje značaj novom priznanju za hrvatsku legendu.

U konkurenciji za prvih 11 bio je i Joško Gvardiol, ali nije našao svoje mjesto u idealnih 11 u obrani.

Prednost u posljednjem redu imali su Portugalac Joao Cancelo, Nizozemac Virgil van Dijk i Marokanac Achraf Hakimi, o kojem se priča jer ga je jedna djevojka optužila za silovanje.

U sredini terena, uz Modrića su Brazilac Casemiro i Belgijac Kevin de Bruyne, a s četvoricom koja je u ovom izboru smještena u napad, na pozicijama naprijed su Karim Benzema, Erling Haaland, Kylian Mbappe i Lionel Messi.

Na golu je Thibaut Courtois.

✨ The 2022 FIFA FIFPRO Men's #World11:

🇧🇪 @ThibautCourtois

🇵🇹 Joao Cancelo

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇲🇦 @AchrafHakimi









🇧🇷 @Casemiro

🇧🇪 @KevinDeBruyne

🇭🇷 @LukaModric10

🇫🇷 @Benzema

🇳🇴 @ErlingHaaland

🇫🇷 @KMbappe

🇦🇷 Lionel Messi

Chosen by the players, for the players.#World11 | #TheBest pic.twitter.com/2ubkx98Hrh









— FIFPRO (@FIFPRO) February 27, 2023