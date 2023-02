DOŠAO NA VELIKI SPEKTAKL, A OPTUŽEN ZA SILOVANJE?! Izbio skandal, nevjerojatna situacija

Na dan kada su se u Parizu okupile nogometne i druge zvijezde na večerašnjoj dodjeli priznanja The Best, s Fifinim nagradama za najbolje na svijetu u prošloj godini, ondje je odjeknula priča s jednom zvijezdom koja nije u konkurenciji za najveće stvari.

U fokusu se našao Achraf Hakimi, 24-godišnji marokanski reprezentativac koji igra za PSG. Hakimi je postao medijska tema zbog toga što je pod optužbom za silovanje dok je bio s jednom svojom vršnjakinjom proteklog vikenda u Parizu.

O tome piše list Le Parisien. Djevojka ga je optužila da ju je prisilio na spolni odnos, a sve se zbivalo dok je Hakimijeva supruga sa sinovima bila na odmoru u Dubaiju.

Nasilje se dogodilo prekjučer, kako je prijavila djevojka. S nogometašem je bila u kontaktu sredinom siječnja na Instagramu, a proteklog vikenda došlo je do dogovora da se nađu.

Nakon što je djevojka došla do Hakimija, u njegovu kuću, ondje se dogodio napad, kako tvrdi, a uspjela se othrvati i pobjeći nakon što je porukom obavijestila prijatelja da joj je potrebna pomoć.

Hakimija sada čeka suočavanje s ovom optužbom, ali u međuvremenu, odjeknulo je i što je došao na veliku nogometnu svečanost u Parizu. Ondje je odabran među prvih 11 u izboru najboljih u kojem je svoje mjesto našao i Luka Modrić.

U večeri slavlja najboljih na svijetu u Parizu, u konkurenciji za priznanje za najboljeg golmana bio je Hakimijev reprezentativni suigrač Yassine Bounou, poznat i kao Bono, ali nagrada The Best u konkurenciji čuvara mreže pripala je svjetskom prvaku, Argentincu Emilianu Martinezu.

Ipak, više od Bona, priču je izazvalo što je ondje bio drugi Marokanac, optužen na silovanje, kako piše Le Parisien, a Hakimi je pritom dobio i priznanje za svoje predstave na terenu…

Achraf Hakimi and Yassine Bounou in Paris, for FIFA THE BEST ceremony.#AchrafHakimi #YassineBounou #FIFA #TheBest#HespressEng pic.twitter.com/wthhz9Miub









— Hespress English (@HespressEnglish) February 27, 2023