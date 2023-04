‘MODRIĆ JE NAJBOLJI IGRAČ KOJEG SAM IKAD TRENIRAO’! Kakve riječi za kapetana i to od velikog trenera

Autor: Ivan Lukač

Luka Modrić jedan je od najboljih veznjaka u nogometnoj povijesti. Svaki trener ga je volio jer je produžena ruka treneru na terenu, a lijepe riječi o njemu imao je i Gustavo Poyet.

Bivši pomoćni trener Tottenhama naglasio je kako Real mora produžiti ugovor s kapetanom Vatrenih. Urugvajac e u londonskom Tottenhamu bio pomoćnik Španjolcu Juandeu Ramosu.

“Naravno da zaslužuje novi ugovor s Realom. On je najbolji igrač kojeg sam trenirao u životu premda je to bilo u ulozi pomoćnog trenera. Tijekom mjeseci provedenih s njim, dok smo trenirali, primijetio sam da je izvanserijski igrač. Već godinama mislim kako igra svoju zadnju sezonu, no on kao da se trudi demantirati me. Njegova igračka razina je izuzetno visoka” rekao je.





Zanimljiva karijera

Poyet je bio i glavni trener atenskog AEK-a, Bordeauxa, Brightona, čileanske Universidad Catolice, Šangaj Šenhue, Sunderlanda, Betisa i pomoćnik glavnom treneru Leedsa. Kao igrač je upisao 26 nastupa za Urugvaj, a za Chelsea je igrao od 1997. do 2001.

🕵️ #Inspector | Gustavo Poyet, que es pretendido por #Peñarol para que sea el nuevo entrenador, también fue contactado por alguien de la interna de #Nacional pic.twitter.com/TEdD2epFZn — Tirando Paredes (@TIRANDO1010) December 16, 2020

Trenutno izbornik Grčke komentirao je favorite za naslov u Ligi prvaka. Poyet smatra Real Madrid, Bayern i Manchester City favoritima za osvajanje Lige prvaka.









Kao trener najveći mu je uspjeh osvajanje treće lige s današnjim Premier ligašem Brightonom. Grčku je uveo u B razinu Lige nacija, a zadnje veliko natjecanje za Grčku je bilo SP 2014.

Njemu je glavni cilj otići na EURO slijedeće godine. U skupini su sa Nizozemskom, Francuskom, Irskom te Giblatarom. Osigurali su direktni playoff za Euro zbog uspjeha u Ligi nacija.