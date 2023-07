Kao da nam Kerber nije dovoljan, Žanamari potezom s plaže podigla temperaturu do usijanja

Autor: Z.S.

S dolaskom ljeta pjevačica i fitness influencerica Žanamari Perčić sve češće objavljuje fotografije s plaže na kojima nema problema s isticanjem svojih atributa. Tako je bilo i sada kada je s Brača podijelila niz fotografija u dvodijelnom crnom badiću. Njezina objava, sasvim očekivano, izazvala je poplavu komentara.

“Savršena”, napisala joj je Nives Celzijus.

“Nestvarna si”, dodala je regionalna pjevačica Kaya Ostojić.





“Prelijepa žena”, poručila je Neda Parmać, a Ecija Belošević uputila niz emotikona gorućih vatrica.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Žanamari (@zanamari)









Žanamari, inače cijele godine naporno radi na liniji u teretani, a rezultati su i više nego vidljivi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Žanamari (@zanamari)

“Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje,” izjavila je jednom prilikom za In Magazin.