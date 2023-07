Jeste li znali da je Žanamari članica MENSA-e? Mogao bi vas iznenaditi njen IQ

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Srpanjski tulum u Trogiru jedno je od omiljenih događanja među poznatim hrvatskim licima. Ove godine u njemu su uživala imena poput Albine Grčić, Domenice Žuvele, Renate Lovrinčević Buljan, te Žanamari Perčić.

Žanamari je na tulum stigla bez supruga, koji je ostao u Tučepima sa njihovom kćerkicom Gabi. “Gabi je tako talentirana da ja ne mogu vjerovati. Ona piše kompletne pjesme s tekstovima, izmišlja, znači luda je. I moram se pohvaliti da je prošla školsku godinu uzorno s odličnim uspjehom i pohvalnicom. Na mamu je,” izjavila je Žanamari za In Magazin.



Činjenica da je malena Gabi toliko talentirana i pametna nije iznenađujuća. Naime, njena natprosječno inteligentna majka ima IQ 156 prema testiranju MENSA-e.

“Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto. Ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENSA-e, molim vas,” našalila se pjevačica.







U sjajnoj trogirskoj zabavi uživala je i bivša Miss Universe Hrvatske, Renata Lovrinčević Buljan, koju se u medijima često naziva ‘seksi mamom Hajdukovca’. No ova 47-godišnja fitness trenerica i majka vratara juniorske momčadi Hajduka kaže kako joj to nimalo ne smeta.

“Pa neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života,” zaključila je Renata.