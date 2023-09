Još jedna komunistička laž? Pazite što na Brijunima piše o drugu Titu

Autor: Z.S.

Najveći sin naroda i narodnosti propale SFRJ, Josip Broz Tito, dobar dio svog vremena provodio je na Brijunima. Pokojni diktator je obožavao taj dio Hrvatske te je puno vremena i sredstava uloženo kako bi što bolje služio njemu i njegovoj sviti. A koliko se udomaćio na Brijunima svjestan je svatko tko je jednom kročio tamo. Sve je više manje u znaku ‘druga’. Tako se pored ljetne pozornice našao jedan natpis koji dosta toga govori o tome koliko je vremena Tito trošio na sporedne stvari, a jedan podatak posebno bode u oči.

Ušao u Guinessovu knjigu rekorda

“Josip Broz Tito (1892.-1980.) bio je veliki ljubitelj filmske umjetnosti. U razdoblju od 1949. do 1980. pogledao je 8081 film (285 filmova godišnje, a 1957. čak 365 filmova, zahvaljujući čemu je ušao u Guinessovu knjigu rekorda). Dio tih filmova pogledao je na Brijunima, u Bijeloj vili ili na ovoj, ljetnoj pozornici kako se tada nazivala. Na projekcije filmova i kulturne priredbe dolazio je u pratnji svojih gostiju i suradnika, pa je tako 29. lipnja 1973. tu upriličena projekcija filma sutjeska, redatelja Stipe Delića, u kojem je lik Josipa Broza Tita glumio britanski glumac Richard Burton, koji je sa suprugom Elizabeth Taylor otok posjetio 1971. Funkcija ljetne pozornice zadržana je do danas te se ovdje uz filmske projekcije održavaju i druga kulturan zbivanja (izložbe, kazališne predstave)”, piše na natpisu pokraj ljetne pozornice na Brijunima.

Družio se sa zvijezdama

Treba napomenuti da u to vrijeme nije svatko imao pristup tolikim filmovima, pogotovo jer su to bili počeci televiziju. No, za doživotnog predsjednika bivše države nije bilo zapreka.





Tito je, inače, na Brijune često bio domaćin brojnim slavim osobama. Među onima koji su tako gledali tamo filmove s njim su Elizabeth Taylor, Richard Burton , Sophia Loren, Orson Welles, Peter Ustinov i drugi.









Zločini poslije rata

Kao što je poznato, a napominje i Hrvatske enciklopedija, Tito je iz Drugog svjetskog rata izašao kao priznati vojskovođa i političar. Bio je zaslužan za vraćanje Hrvatskoj Istre, Rijeke i otoka, ali i odgovoran za odmazdu i represiju pri kraju rata (Bleiburg i Križni put) i u poratnom razdoblju. Po završetku rata zauzimao je ključne političke i državne položaje: predsjednik Privremene vlade DFJ, vrhovni zapovjednik Jugoslavenske armije i ministar obrane, generalni sekretar KPJ i predsjednik Narodne fronte Jugoslavije. Vladao je Jugoslavijom 35 godina težeći pomiriti neovisnost Jugoslavije, ravnopravnost među njezinim nacijama i komunističku vladavinu.