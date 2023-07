Za neke heroj, za druge zločinac. Josip Broz Tito jedna je od najkontroverznijih osoba u povijesti. I dok je njegov društveni život dobro poznat, njegova romantična strana dosta je misteriozna. Ženio se četiri puta i imao nekoliko ljubavnica pa je sigurno da je volio žene. Kakav je bio ljubavnik svjedoči i zanimljiva priča iz vremena Drugog svjetskog rata.

Naime, dok je bio u braku s Hertom Haas, imao ljubavnicu Davorjanku Paunović Zdenku. Bilo je to u vrijeme kada je Herta Titu rodila sina Aleksandra Mišu Broza.

“Dok je Herta Haas bila u zatvoru, Tito se u Beogradu spetljao s energičnom drugaricom Davorjankom Paunović-Zdenkom, koja je studirala francuski jezik na beogradskom filozofskom fakultetu. Bila je 29 godina mlađa od Tita, aktivna u ilegalnom pokretu, spretna i inteligentna, a pratio ju je glas vatrene žene, koja nije znala tiho voditi ljubav. Kad je u Zagrebu srela Tita, on ju opčinio šarmom, duhovitošću i položajem.

Jednom su vodili ljubav u šatoru, a Davorjanka je urlala na sav glas tako da je cijela postrojba napustila položaje i otišla se hladiti u potok. Drugi put je Tita posjetila slovenska delegacija, no kad su se približili njegovom šatoru, čuli su njezino glasno stenjanje, okrenuli se i vratili za sat vremena. Tito je bio dobro raspoložen i rekao im je: ‘Slovenci, Slovenci, kasnite, ali ništa zato, morao sam obaviti jedan ozbiljan posao’.

Marshal Tito and his secretary Davorjanka Paunović resting in a cave, exhausted after a march during the 5th Enemy Offensive – May of 1943. pic.twitter.com/p3tUogRlzf

