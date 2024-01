Neočekivano vozilo postalo je najprodavaniji automobil u Europi: Hrvati ga baš i ne vole

Autor: Dnevno.hr

Na cestama diljem svijeta sve je više električnih automobila. Iako njihova prodaja raste, više cijene ih dosad nisu dovele do vrhunca popularnosti. No, i to se promijenilo prema istraživanju portala Automotive News. Naime, po prvi puta je neki električni automobil najprodavaniji u Europi, a ta čast je pripala Tesli Model Y, koja je tijekom 2023. godine prodana u 254.822 primjeraka.

Sljedeći automobil na listi najprodavanijih bila je vrlo povoljna Dacia Sandero s 235.893 prodanih komada, dok je treće mjesto uzeo Volkswagen T-Roc s 206,438 prodanih primjeraka. U 2022. godini je najprodavaniji bio Peugeot 208, dok je Dacia Sandero i tad bila druga.

Ako se gleda po mjesecima, Tesla Model Y bio je najprodavaniji auto u sedam prošlogodišnjih mjeseci. Dacia Sandero je vodila u četiri mjeseca, dok je VW-ov SUV bio na vrhu favoriziranih vozila svega mjesec dana. Razlog tomu je značajno sniženje cijena vozila Tesle, ali i mnogobrojni poticaji na kupnju električnih vozila diljem Europe. Tako je Tesla Y lani bio i najprodavaniji automobil u Njemačkoj s otprilike 45.000 novih registracija. Isti je model bio peti najprodavaniji u Americi (403.897 prodanih vozila), a nije zgorega spomenuti i kako je u 2022. godini bio najrpodavaniji na globalnoj razini.

Hrvati ne prate trendove

No, ako se pita Hrvate, oni imaju nešto drugačije preferencije. Lani je najprodavaniji automobil s 2585 prodanih primjeraka bio Renault Clio. Na europskoj ljestvici ovaj model drži četvrto mjesto. Slijedi Škoda Octavia (2523 prodanih komada), koja je u Europi bila tek 10. po popularnosti. Petnaesta po broju prodanih primjeraka u Europi je bila Dacia Duster, no ona je u Hrvatskoj treći najviše kupovani automobil s 1766 prodanih primjeraka. Četvrti je Renault Captur (1479 prodanih) koji je u Europi zauzeo tek 19. mjesto. Na petom mjestu hrvatske liste nalazi se Dacia Sandero s 1465 prodanih komada, piše N1.

Tesla kao brend nije niti u prvih 20 na listi najprodavanijih vozila u Hrvatskoj. Štoviše, nalazi se na 23. mjestu s 429 prodanih automobila. Najviše se prodavao upravo Model Y (236 komada). Iako je Tesla snizila cijene i u Hrvatskoj te sad spada u red jeftinijih električnih vozila(Model Y košta 42.990 eura), izostanak poticaja za kupnju električnih vozila te relativna nepopularnost odrazile su se na prodaju ovog modela u Lijepoj našoj.