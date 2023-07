Zelenski prijeti osvetom nakon smrtonosnog napada: Velika opasnost gomila se u Bjelorusiji, sastaju se Putin i Lukašenko

Rusija je tijekom noći pokrenula napade na crnomorsku luku Odesa, ubivši jednu osobu i ranivši 19 drugih, uključujući četvero djece, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Odesa je važno mjesto u Ukrajini, koristi se kao glavna luka za izvoz žitarica.

“Odesa, još jedan noćni napad čudovišta”, rekao je na Telegramu Oleh Kiper, guverner regije Odesa u južnoj Ukrajini. “Nažalost, imamo jednog poginulog civila”.

Kiper je ranije rekao da je prema preliminarnim informacijama 14 osoba prevezeno u bolnicu, uključujući troje djece.

U sinoćnjem napadu na Odesu teško je oštećena i pravoslavna katedrala Preobraženja. Radi se o najvećoj pravoslavnoj crkvi u tom lučkom gradu izgrađenoj u 18. stoljeću, koja je na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine.

Rusija je gotovo svakodnevno napadala Odesu i druge ukrajinske objekte za izvoz hrane tijekom prošlog tjedna nakon što se Moskva povukla iz sporazuma o morskom koridoru koji je omogućio siguran transport ukrajinskog žita.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je na Telegramu da je Rusija lansirala visokoprecizne projektile Onyx i krstareće projektile Kalibr na Odesu u nedjelju iza ponoći.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je “odmazdu” Rusiji kao odgovor na napad na katedralu u Odesi.

“Svima koji su stradali u ovom posljednjem terorističkom napadu pruža se pomoć”, rekao je na Twitteru.

“Zahvalan sam svima koji pomažu ljudima i svima koji su s Odesom u mislima i emocijama. Prebrodit ćemo ovo. Vratit ćemo mir. A za to moramo pobijediti rusko zlo”, objavio je Zelenski.

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral… There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko sastat će se u nedjelju dva dana nakon što je Moskva upozorila da će se svaka agresija na njenog susjeda i najvjernijeg saveznika smatrati napadom na Rusiju.

Nakon što je Poljska ranije ovog tjedna odlučila premjestiti vojne jedinice bliže svojoj granici s Bjelorusijom kao odgovor na dolazak Wagnerovaca u tu zemlju, Putin je rekao da će Moskva upotrijebiti sva sredstva koja ima kako bi reagirala na bilo kakvo neprijateljstvo prema Minsku.

Kremlj je rekao da je Lukašenko u radnom posjetu Rusiji i da će razgovarati s ruskim predsjednikom o daljnjem razvoju “strateškog partnerstva” dvije zemlje.

Iako nije poslao vlastite trupe u Ukrajinu, Lukašenko dopustio je Moskvi da koristi bjeloruski teritorij za pokretanje svoje invazije na Ukrajinu u veljači 2022. i od tada se redovito sastaje s Putinom.

Dvije su zemlje održale više zajedničkih vojnih vježbi, a u lipnju je Lukašenko dopustio da se njegova zemlja koristi kao baza za rusko nuklearno oružje, što je potez koji je Zapad uvelike osudio.

Vojni garnizon Tsel u Bjelorusiji počeo je nedavno gomilati vozila i vojnu opremu, kako se vidi na satelitskim snimkama tehnološke tvrtke Umbra.

Ranije snimke koje je načinila tvrtka Maxar Technologies 16. srpnja pokazivale su samo 10 teretnih kamiona i pet autobusa unutar istog skladišnog prostora. U četvrtak je bjelorusko ministarstvo obrane priopćilo da će njihove snage održati zajedničke vojne vježbe s borcima Wagnera u blizini granice s Poljskom.

⚡️A new satellite image of the Wagner PMC camp in the Belarusian village of Tsel was taken today by the Umbra satellite and provided by Maxar Technologies.

According to Maxar Senior Director Stephen Wood, the camp has grown significantly compared to the previous image taken on… pic.twitter.com/P6XxVXVDpe

— FLASH (@Flash_news_ua) July 22, 2023