Pljuska Putinu kakvu nije očekivao: ‘Turski sultan’ mu održao lekciju, na teži je način saznao da u politici zapravo nema prijatelja

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Pružio je Putinu podršku tijekom lošeg pokušaja nazovi državnog udara šefa plaćenika skupine Wagner, Jevgenija Prigožina, kada se bacio u sumanuti juriš na Moskvu, od početka ruske agresije na Ukrajinu nastojao se podjednako distancirati od Kremlja i Kijeva iako je Turska članica NATO saveza, a čitavo vrijeme nastoji se premetnuti u glavnog posrednika, ako ne i pregovarača, koji bi mogao pomoći da se okonča rat u Ukrajini.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan svakako se nije mogao opisati kao neprijatelj Vladimira Putina, no stoji li to još uvijek nakon nedavnih poteza ‘vječnog sultana’?.

Njegov nedavni potez propisno je naljutio Moskvu. Naime, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vratio se u subotu iz posjete Turskoj i sa sobom doveo petoricu bivših zapovjednika iz Mariupolja, unatoč dogovoru iz prošle godine po kojem su trebali ostati u Turskoj.





Moskva bijesna na Tursku: Ti kolovođe su trebali ostati tamo

Rusija je istoga trena osudila njihovo oslobađanje. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Turska prekršila dogovor i da nije obavijestila Moskvu. Zapovjednici, koje se u domovini smatra herojima, vodili su obranu lučkog grada, najvećeg koji je Rusija dosad okupirala. Tisuće civila poginule su u Mariupolju koji su Rusi sravnili za zemljom tijekom tromjesečne opsade. Ukrajinski branitelji su se skrivali u tunelima i bunkerima čeličane Azovstal, da bi im na u svibnju prošle godine Kijev naredio da se predaju.

Moskva je dio njih oslobodila u rujnu uz posredovanje Ankare. Tada je postignut dogovor da zapovjednici do kraja rata ostanu u Turskoj. Peskov je novinskoj agenciji RIA izjavio: “Nitko nas nije obavijestio o ovome. Prema dogovoru, ti su kolovođe trebali ostati na teritoriju Turske do kraja sukoba”.

Dodao je da je oslobađanje Azovaca posljedica pritiska NATO-a na Tursku uoči samita Saveza idućeg tjedna na kojem se Ukrajina nada da će dobiti pozitivan signal o svome budućem članstvu.

Zelenski nije pojasnio kako je došlo do povratka zapovjednika u zemlju, a ured turskog predsjednika Tayipa Erdogana zasad nije odgovorio na zahtjev za komentarom.

Šokirao Rusiju izjavom o Ukrajini i NATO-u

No, to nije jedino čime je Erdogan iznenadio, ako ne i šokirao Ruse. Naime, neki je dan poručio da Ukrajina zaslužuje članstvo u NATO-u i to nakon što se u Istanbulu sastao sa Zelenskim. Erdogan je rekao kako je Turska zemlja koja je uložila najintenzivnije napore da se rusko-ukrajinski rat okonča pregovorima na temelju međunarodnog prava.

“Dat ćemo svaku vrstu podrške kako bi Ukrajina ponovo stala na noge”, rekao je Erdogan, te dodao: “Bez sumnje, Ukrajina zaslužuje članstvo u NATO-u.”









Erdogan je također poručio kako se nada produženju crnomorskog ugovora o žitu koji ističe 17. srpnja.

“Činimo napore da produžimo crnomorski sporazum o žitu”, rekao je, napominjući da se na sastanku razgovaralo o 12 turskih brodova zaglavljenih u ukrajinskim lukama.

#BREAKING 12 Turkish ships stuck in Ukrainian ports discussed in meeting, Erdogan says at news conference with Zelenskyy pic.twitter.com/bgvRDJLtp2





— Anadolu English (@anadoluagency) July 7, 2023

Najavio posjetu Putina Turskoj

Zanimljiv će stoga biti sastanak s Putinom koji je Erdogan najavio, a trebao bi se održati idućeg mjeseca. Naime, objavio je da će Putin posjetiti Tursku te da će imati priliku ponovno razgovarati licem u lice. Hrabrija je to retorika od nedavne, predizborne, kada Erdogan nije bio sasvim siguran da će ponovno postati predsjednik, a što mu je pošlo za rukom u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Tada je pozdravljao ‘poseban odnos s Putinom’ unatoč rastućem pritisku na Ankaru da se snažnije pridruži jačanju zapadnih sankcija protiv Moskve.

“Nismo na točki u kojoj bismo nametnuli sankcije Rusiji kao što je to učinio Zapad. Nismo vezani sankcijama Zapada”, rekao je tada Erdogan za CNN-a. “Mi smo jaka država i imamo pozitivan odnos s Rusijom.”

“Rusija i Turska trebaju jedna drugu na svakom mogućem polju”, dodao je.

Odakle zaokret?

Nemoguće je tvrditi odakle točno nagli zaokret od ‘posebnog odnosa’ s Rusijom do koketiranja s njihovim ‘crvenim linijama’, što je za Rusiju pristupanje Ukrajine NATO savezu, no nekoliko stvari, već ranije spomenutih, moglo bi pomoći objasniti motive ‘starog trgovca’. Turski predsjednik Erdogan vrši pritisak na Rusiju da produži crnomorski ugovor o žitu za najmanje tri mjeseca. To je i potvrdio na zajedničkoj pressici sa Zelenskim.

Podsjetimo, crnomorski sporazum između Rusije i Ukrajine, kojem su posredovali UN i Turska u srpnju 2022., imao je za cilj spriječiti globalnu prehrambenu krizu, omogućujući da se ukrajinske žitarice, zarobljene u crnomorskim lukama zbog ruske invazije, sigurno izvoze.

Taj sporazum uskoro istječe pa Erdogan možda Putinu želi unaprijed dati do znanja da u rukama itekako ima snažne poluge za pregovore. O kakvom je to Peskov pritisku NATO-a na Tursku govorio, nije sasvim jasno, jer su pritisci i dosad postojali, pa iz Turske nije bilo ovakvih poruka. Također, upravo je Turska članica koja blokira ulazak Švedske u Alijansu.

Nadalje, zaboravlja se da je sukob u Siriji još uvijek aktivan, a tamo su na terenu turske, ali i ruske vojne snage. Neke će stvari sigurno biti jasne nakon velikog NATO samita u Vilniusu, koji se održava 11. i 12. srpnja, a koji će Putin sigurno promatrati s punom pozornosti.

Jedan slučaj pokazuje koliko je tanka Erdoganova lojalnost

No, činjenica da u politici nema pravih prijatelja, dokazuje i jedna crtica iz povijesti tursko-sirijskih odnosa. Koliko je točno tanka Erdoganova lojalnost dokazuje slučaj sirijskog predsjednika Bashara al- Assada, kojeg je prije više od deset godina čak ugostio na obiteljskom odmoru u egejskom ljetovalištu Bodrumu.

Činilo se da su veze dviju država na povijesno dobroj razini, no erupcija krvavog rata u Siriji dovela je do kataklizmičkog raskola između dvojice. Dok su brojni Sirijci, neki od njih sunitski muslimani koji su se osjećali isključenima od strane alavitske vlade, izašli na ulice 2011., Erdogan je savjetovao Assadu da posluša zahtjeve prosvjednika.

Snage sigurnosti reagirale su na prosvjede i Erdoganova retorika protiv njegovog nekadašnjeg prijatelja se promijenila, što je kulminiralo kad je turski predsjednik nazvao Assada “teroristom umiješanim u državni terorizam”.

“Shvatio je to osobno kada je savjetovao Basharu al Asadu da pretjerano ne reagira na prosvjednike i njegov savjet nije poslušan”, rekao je Joost Hiltermann, direktor programa za Bliski istok i Sjevernu Afriku pri Međunarodnoj kriznoj skupini.

“Naravno, budući da ga je dao kao prijatelj prijatelju, Erdogan je to bez sunje shvatio osobno. Nešto se pokvarilo.”

Tijekom osmogodišnjeg sukoba, Turska je podržavala pobunjeničke skupine protiv sirijske vlade, a Erdogan je inzistirao da ne može biti političkog rješenja u Siriji dok je “predsjednik Sirije koji je ubio blizu milijun svojih građana” ostao na vlasti.