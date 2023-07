Zelenski tužan do bola, stigli mu signali iz NATO-a: ‘Raspravlja se o određenom tekstu bez Ukrajine’

Rat u Ukrajini i dalje traje, a u jeku ruske invazije održava se i NATO summit u Vilniusu u Litvi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je oštro kritizirao NATO jer Ukrajina nije dobila vremenski okvir za ulazak u NATO.

Ukrajinskog predsjednika ova vijest je zasigurno pogodila i rastužila do bola nakon svih obećanja koja je dobio, budući da postaje sve jasnije kako Ukrajina neće postati članica NATO saveza dok traje rat, a pitanje je hoće li se to ikada dogoditi budući da bi tada kolektivni Zapad riskirao sukob s Rusijom.

Čini se kako surova stvarnost sada udara u glavu, a Zelenski u svojoj objavi nije skrivao emocije.

“Nepojmljivo je i apsurdno da se ne postavlja vremenski okvir ni za poziv ni za članstvo Ukrajine”, napisao je u oštroj izjavi na Twitteru.

“Izgleda da nema spremnosti ni da se Ukrajina pozove u NATO ni da postane članica saveza”, dodao je.

Valja podsjetiti, NATO je davne 2008. godine otvoreno poručio da će Ukrajina postati članica. Ali savez još uvijek nije rekao kako i kada bi se to moglo dogoditi.

“Dobili smo signale da se raspravlja o tekstu bez Ukrajine”

“Sada, na putu za Vilnius primili smo signale da se raspravlja o određenom tekstu bez Ukrajine”, dodaje Zelenski. Naglašava da se taj tekst odnosi na “poziv da postane članica NATO-a, a ne na članstvo Ukrajine”.

“Neodlučnost je slabost. I otvoreno ću o tome raspravljati na summitu”, kaže.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023