Turistički raj zatresao snažan potres: ‘Bio sam u šoku, ljudi su bježali iz kuća’

U četvrtak je indonezijski otok Timoru zatresao potres magnitude 6,1, priopćio je Američki institut za geološka istraživanja (USGS). Američki institut izvještava da se potres dogodio na dubini od 36,1 km blizu grada Kupanga. Zasad nema dojava o žrtvama.

🔔#Earthquake (#gempa) M6.4 occurred 17 km E of #Kupang (#Indonesia) 8 min ago (local time 05:04:46). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/rvRC1yVKUm

🖥https://t.co/cWIRghk7K3 pic.twitter.com/DaJOiGaRMH





— EMSC (@LastQuake) November 1, 2023