TRUMP ĆE SE PREDATI VLASTIMA! Potres u Americi, javio se Orban: ‘Gospodine predsjedniče, uz vas smo’

Bivši američki predsjednik Donald Trump stigao je u New York kako bi se sastao sa svojim odvjetnicima uoči suđenja da je porno zvijezdi Stormy Daniels dao novac kako bi zataškao svoj odnos njom. Nastavak je to progona koji se odvija otkako je Trump uzdrmao politički poredak.

Jedini predsjednik SAD-a koji je optužen za neki zločin predat će se vlastima na Manhattanu prije sutrašnjeg pojavljivanja na državnom sudu u New Yorku. Pretpostavlja se da će saslušanje biti kratko, a Trump se nakon suda odmah planira vratiti na svoje imanje u Floridi.

Trumpovi odvjetnici su od suda zatražili da ne dopusti snimanje, fotografiranje ili radio prijenos s čitanja optužnice, navodeći kako bi tako nešto “pogoršalo atmosferu koja je već gotovo nalik na cirkus što se tiče ovog slučaja” i “umanjilo dostojanstvo i pristojnost postupka i sudnice”.

Trump je rekao da je nevin, a on i njegovi saveznici optužbe protiv njega prikazuju kao politički motivirane.

“LOV NA VJEŠTICE, dok naša nekoć velika zemlja ide kvragu!”, napisao je Trump na društvenim mrežama prije nego što je otputovao prema New Yorku.

Trumpu je podršku poslao i mađarski premijer Viktor Orban koji je na Twitteru objavio poruku potpore, pozivajući bivšeg američkog predsjednika da se nastavi boriti dok se suočava s optužnicom zbog tajnih uplata tijekom predsjedničke kampanje 2016. godine, piše The Independent.

Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 3, 2023