Putnici u avionu doživjeli horor na nebu, usred leta otpao prozor: ‘Majka držala dijete da ne odleti van’

Putnički zrakoplov Boeing 737 Max 9 Alaska Airlinesa doživio je dramatičan incident dok je bio u zraku na putu za Kaliforniju, zbog kojeg je bio prisiljen na hitno slijetanje u državi Oregon. Avion se vratio u Portland svega 35 minuta nakon polijetanja, nakon što mu je otpao vanjski dio trupa, uključujući prozor. Unatoč incidentu, avion je sigurno sletio, a svi putnici i članovi posade su nepovrijeđeni, izvijestila je Alaska Airlines.

Na letu se nalazilo 177 putnika i članova posade, a nakon slijetanja, kompanija je priopćila da će privremeno prizemljiti sve 65 svojih zrakoplova Boeing 737 Max 9 kako bi provela istragu o uzrocima incidenta. Boeing je izjavio da je svjestan situacije i trenutno radi na prikupljanju dodatnih informacija.

Jedan od putnika, Diego Murillo, opisao je trenutak incidenta rekavši da je otvor bio “širok poput hladnjaka” te da je čuo “stvarno glasan prasak” dok su maske za kisik padale s gornje strane kabine. Šef Alaska Airlinesa, Ben Minicucci, izrazio je zahvalnost posadi na brzom i profesionalnom postupanju tijekom hitnog spuštanja.

“Rekli su da je u tom redu bio klinac čija je majica bila isisana s njega i izvučena iz aviona, a majka ga je držala kako bi osigurala da ga ne povuče za njom”, rekao je za KPTV.

