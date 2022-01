PLENKOVIĆ: ‘Milanovićeve izjave o Ukrajini su sramotne, skandalozne! Naši partneri su zgroženi’

Autor: Dnevno.hr

Održava se sjednica Vlade RH.

Na dnevnom je redu sjednice donošenje odluke o nabavi borbenih vozila pješaštva Bradley te davanje suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2023. do 2027. godine za njihovu nabavu.

Na sjednici će, uobičajeno, biti podnesene informacije o aktualnom stanju vezanom za koronavirus te uz potres, a Vlada će donijeti i odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta.

Uvodno se obratio premijer Andrej Plenković.

“Danas je Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, u Auschwitzu je ubijeno milijun i sto tisuća ljudi, to je sinonim za najstrašnije zločine i stradanje židovskog naroda. To su zastrašujuće brojke jednog od najstrašnijeg zločina u povijesti čovječanstva, trebmo se prisjetiti i ustaških logora, Jasenovac je bolan i tragičan dio hrvatske povijesti, odajemo priznanje hrvatskim Pravednicima među narodima. Netolerancija i negacija holokausta i danas su prisutni. Politika to mora jasno osuditi, a pravosudna tijela to moraju jasno kažnjavati. Milijuni ubijenih opomena su o važnosti temeljnih vrijednosti društva”, rekao je.

O nabavi Bradleya

Zatim izdvaja odluku kojom će ministar Banožić nabaviti vozila Bradley.

“Danas ćemo odlukom ovlastiti ministra Banožića da poduzme sve aktivnosti oko nabave borbenih vozila Bradley. Poduzeli smo niz aktivnosti proteklih tjedana u razgovorima s američkim partnerima i dogovorili da se ovaj proces o nabavi i modernizaciji tih vozila završi. U pregovorima s američkom stranom promijenili smo i financijske uvjete, njihova donacija iznosit će 59 milijuna dolara. Donirat će i dodatnih 11 milijuna dolara, čime će se osigurati sredstva za dodatnu modernizaciju vozila. Modernizacija će se odvijati u Đuri Đakoviću u Slavonskom Brodu. Obučit će se naši inženjeri i radnici koji će od 2023. biti u stanju modernizirati ta vozila i učiniti ih funkcionalnima i operativnima”, dodao je.









O energetskoj situaciji

“Idemo s tri smjera, povećati naknade za socijalno ugrožene, to su vaučeri do 200 kuna za struju, Vlada će ići na proširenje polja primjene, da se time plaćaju i režije plina, proširit ćemo opseg kućanstava za primanje naknade solidarnosti i podići ćemo iznos na više od 200 kuna. Koliko, procijenit ćemo kad vidimo koliko će energenti poskupjeti”, rekao je.

“Preispitat ćemo sve stavke koje igraju ulogu u određivanje cijene plina i struje. Tu treba sudjelovati i HEP”, dodaje.

“Treći skup mjera se odnosi na iznos stope PDV-a. Znamo da je PDV na struju 13%, na plin je 25%, tu postoji prostor koji ćemo iskoristiti da smanjimo ukupan iznos cijena za građane. Svi resori na dnevnoj razini razgovaraju o tome, pa i ja osobno. Tu ćemo pokazati još jednom da interveniramo svaki put kad nam je prioritet očuvati ekonomski i socijalni standard građana”, rekao je premijer Plenković.

O koronavirusu

“Danas imamo velik broj zaraženih, omikron daje novu dinamiku epidemiji. Potrebno je nastaviti s cijepljenjem i pridržavanjem svih mjera, samo tom kombinacijom možemo se zaštititi. Do sada smo došli do 67 posto cijepljenih, prema procjenama smo prvom dozom dosegli broj ljudi koji se spreman cijepiti, a ima dio ljudi koji ne žele. Svi koji su umrli od težih oblika, a nisu se cijepli, nažalost su preuzeli rizik na rezultat onoga što se zove epidemija koronavirusa. Pozivam sve da poštujemo znanost, liječnike i da oni budu orijentir pri donošenju odluka”, rekao je.









O slučaju privođenja zbog vrijeđanja na društvenim mrežama

“O situaciji u Zadru gdje je policija na obavijesni razgovor pozvala ljude koji su izražavali stavove prilikom mog boravka. Postupanje policije nema veze s nalogom s političke razine, no jasno je, nakon kulturnog poziva na kavu, iz njihovih izjava u medijima, sve se na kraju svodi na suradnju između HDZ-a i SDSS-a. Većina internetskog govora mržnje nije spontano, simpatično izražavanje mišljenja već je sve temeljeno kontinuiranom mrženom koja se bazira na floskulama o hrvatsko-srpskog koaliciji i suradnji Plenković-Pupovac.To je bit te rasprave. Meni je to dobro poznato, važno je da oni koji to ocjenjuju uđu u srž”, rekao je.

O Milanovićevim izjavama o Ukrajini

Izjave Milanovića vezano za Ukrajinu.

“One su sramotne, dovode do velikog razočaranja naših partnera, od SAD-a do članica NATO-a, EU, kako vrijeme protiče ispada da svaki ozbiljniji veleposlanik gotovo da će biti pozvan na razgovor da bi mu prosvjedovali. To je skandalozno, ruši naš kredibilitet, suprotno je našim stavovima po pitanju Ukrajine. Naša pozicija je poštivanje teritorijalne cjelovitosti, za mir, deeskalaciju sukoba, Ograđujemo se kao Vlada i nemamo veze s tim stavovima. On ih treba objašnjavati, ne mi”, rekao je.

Beroš o epidemiji

“U razdoblju od 21-27. siječnja broj pozitivnih PCR testova pokazuje blagi trend pada, a broj pozitivnih BAT testova pokazuje trend rasta. Hospitalizirano je više osoba nego jučer, a na respiratoru je manje broja nego jučer. Blagi porast hospitaliziranih ipak ne prati broj novih slučajeva. Opće je poznato da se omikron brzo širi i u pravilu ne izaziva teške kliničke slike, ali Hrvatska nije dovoljno procijepljena zemlja, što posebno ugrožava starije, necijepljene građane. I upravo zato su takve osobe najčešće hospitalizirane. I zbog toga teze o namjernom zaražavanju virusom nisu prihvatljive”, rekao je.

Božinović: Produljit ćemo mjere do kraja veljače

“Želim naglasiti, obzirom da je jučer bilo puno upita, da se za pacijente i njihovu pratnju prilikom prijema u bolnice ili u domove zdravlja ništa nije promijenilo. Svi oni koji dosad nisu trebali predočiti covid-potvrdu ne moraju ni nakon jučerašnje odluke. Stožer će do kraja ovog mjeseca revidirati odluke o ograničenju okupljanja, javnom prijevozu i korištenju maski ako ne dođe do značajnije promjene epidemiološke situacije, primjena odluka će se produljiti do kraja veljače”, rekao je.

Uskoro opširnije…