PANIKA U SREDNJOJ AZIJI! Snažan potres pogodio Afganistan: Osjetio se čak u Indiji

Srednjoazijsku državu Afganistan u utorak je pogodio snažan potres jačine 6,5 po Richteru, javlja EMSC.

Kako se doznaje, potres je zabilježen na području Hindukuša, na dubini od 186 km.

Osim u Afganistanu osjetio se u više obližnjih zemalja. Građani Pakistana, Kirgistana, Turkmenistana, Uzbekistana, ali i Indije javljaju da su osjetili potres.

#Earthquake 77 km SE of #Fayzabad (#Afghanistan) 8 min ago (local time 21:17:24). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses.

— EMSC (@LastQuake) March 21, 2023