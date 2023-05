‘OVO JE IPAK NEŠTO DRUGO, STANJE JE EKSPLOZIVNO!’ Rusi šalju zabrinjavajuće signale: Amerikanci zabrinuti ‘a svaki Božji dan pazimo’

Autor: Zoran Meter

Očekivano, zbog karaktera samog događaja, nastavljaju se reakcije na objavu ruskog državnog vrha o navodnom pokušaju ukrajinskog napada dronovima na Kremlj, što je u uredu ruskog predsjednika odmah okarakterizirano kao terorizam i pokušaj atentata na Vladimira Putina. Podsjećam, Kijev je odbacio svoju bilo kakvu odgovornost za taj događaj, a Washington čitavu vijest smatra ruskom „lažnom operacijom“.

Međutim, kako ju god tumačila koja od strana – stvarnom ili lažnom, jasno je kako su objavom ove vijesti ulozi povećani do dramatičnih razmjera a stanje postaje krajnje eksplozivno – jer ne pojavljuju se baš svaki dan informacije o pokušajima atentata na bilo kojeg državnika a kamoli nekoga tko je na čelu nuklearne velesile.

Drugim riječima logično bi bilo za očekivati odlučan protuodgovor Moskve razmjernog karaktera iako je ukrajinski rat pokazao da su gotovo sve ruske ranije označavane „crvene crte“ već odavno pregažene – kako od Kijeva tako i od samog Zapada.





Ali ovo je ipak nešto drugo. Ili bi barem tako trebalo biti s obzirom na uskomešalu rusku javnost koja ionako većinom smatra kako ruski državni vrh „specijalnu vojnu operaciju“ u Ukrajini vodi previše obzirno, da previše kalkulira i ne poduzima sve što mu je na raspolaganju, i da takvo ponašanje na Zapadu stvara već prevladavajući dojam da Rusija gubi rat, da njen državni vrh nema dovoljno odlučnosti i da ruska vojska nije u mogućnosti prelomiti situaciju u korist prethodno zamišljenih ciljeva Moskve uoči početka same operacije.

Ali vratimo se ipak na ono glavno, a to se odnosi na vijest koja je danas stigla iz Moskve:

Sjedinjene Države stoje iza ukrajinskog napada na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Kremlju, izjavio je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, a prenosi tamošnji medij RIA Novosti.

“Takvi pokušaji da se to demantira i u Kijevu i u Washingtonu su, naravno, apsolutno smiješni. Dobro znamo da se odluke o takvim akcijama i takvim terorističkim napadima ne donose u Kijevu, nego u Washingtonu. A Kijev već radi što mu je rečeno da učini”, kazao je Peskov.

Moskva zna da “često ni same ciljeve ne određuje Kijev, nego ih određuju u Washingtonu” – kazao je dalje. Sjedinjene Države ukazuju ukrajinskoj vojsci na objekt za napad, zahtijevajući da ukrajinske oružane snage izvrše napad.

“Ne daje se svaki put Kijevu pravo da bira sredstva. To se često diktira i preko oceana. Mi to dobro znamo i toga smo svjesni. Dijeliti to sve na dvoje ili ne dijeliti, svejedno, ali Washington bi trebao jasno razumjeti da mi to znamo”, kazao je Putinov glasnogovornik.









Izjavio je kako bi opcije za odgovor na napad na predsjedničku rezidenciju mogle biti “vrlo različite”, ali je odbio iznijeti detalje kazavši:.

“Naravno, ne mogu vam ovdje iznositi nikakve detalje. U svakom slučaju, možemo govoriti samo o promišljenim, uravnoteženim koracima koji odgovaraju interesima naše zemlje.”

Prema Peskovu, sve okolnosti napada se pažljivo i brzo istražuju.









Dodao je i da se Putin neće posebno obraćati javnosti zbog ovog napada i da neće biti hitne sjednice Vijeća sigurnosti Rusije, koja će se, međutim, „prema planu“ održati sutra.

Putin u petak ima operativni sastanak sa stalnim članovima Vijeća sigurnosti i „naravno, može se s velikom sigurnošću pretpostaviti da će se ova tema dotaknuti”, precizirao je Peskov čije riječi prenose RIA Novosti.

Podsjećam da je ured ruskog predsjednika jučer objavio kako Moskva zadržava pravo poduzimanja mjera odmazde – gdje i kada smatra prikladnim.

Oštra reakcija ruskog veleposlanika u Washingtonu

Danas je na sve ovo reagirao i ruski veleposlanik u SAD-u Anatolij Antonov, kazavši kako u Washingtonu „nisu mogli prepoznati ono očito – terorističku akciju koju je planirao režim Zelenskog i pokušaj ubojstva predsjednika Ruske Federacije“. Pri tom je naglasio kako „vrijeme nije odabrano slučajno – uoči Dana pobjede i (vojne) parade 9. svibnja, na kojoj je planirana i prisutnost stranih gostiju“.

„Bogohulne i lažljive bile su teze da je ovaj teroristički čin tobože “false flag operacija”. Odnosno, da je sama Rusija organizirala provokaciju protiv srca naše državnosti!“ – oštro je kazao Antonov i dodao kako „danas Sjedinjene Države štite kijevske kriminalce“.

“Naravno da ćemo ovu okolnost uzeti u obzir u izgradnji naše linije u realizaciji ciljeva i zadataka specijalne vojne operacije”, upozorio je ruski veleposlanik u Washingtonu.

Zaključak

I ove riječi ruskog diplomata dodatno potvrđuju koliko je ionako krajnje opasno stanje u odnosima Rusije i SAD-a postalo eksplozivno.

Možemo se praviti da to nije ništa, da je u svemu ovome puno ruskog blefa kako se to često zna isticati u zapadnim medijima, i da život može nesmetano teći dalje kao da se ništa nije dogodilo. Ali pravi znalci stvari – koji još razmišljaju racionalno pri čemu ono željeno ostavljaju po strani – znaju da to nije tako i da je ova „igra“ s Rusijom otišla predaleko.

Računati na strah Moskve ili njeno povlačenje, ili pak na Putinovu racionalnost ili hladnoću glave pri donošenju teških odluka krajnje je rizično. Osim toga, nisu li na Zapadu već toliko puta Putina prikazivali kao psihički nestabilnog, kao osobu „na samrti“, koja više nije u stanju donositi racionalne odluke i sl.

Pa da se barem onda s pozicije ovog posljednjeg, ako već ne s pozicije ozbiljne politike za koju svi tvrde da se upravo njome bave i promatra novonastalo stanje na relaciji Zapad-Rusija, bilo bi bolje. Jer ne bi li se, sukladno tome, onda trebalo bojati neracionalnih poteza čelnika jedne od dviju jedinih globalnih nuklearnih velesila? Međutim straha nema ni u političara ni u javnosti.

Ali strah od rastuće mogućnosti neposrednog sukoba SAD-a i Rusije u svezi ukrajinskog rata je prije dva dana u svom intervjuu za Foreign Affairs ipak je otvoreno iskazala jedna važna osoba: glavni američki vojnik – zapovjednik Združenog stožera američkih Oružanih snaga Mark Milley. Kazao je kako američki vojni stručnjaci “svaki Božji dan” paze kako ne bi došlo do eskalacije. Štoviše, kazao je kako bi neposredni sukob dviju nuklearnih velesila predstavljao katastrofu za obje strane i da ga pod svaku cijenu treba izbjeći.

Međutim to je bilo prije jučerašnje objave vijesti o napadu dronova na Kremlj.

Dakle, ovisno o tome tko stvarno stoji iza tog navodnog napada, očito je kako netko sukob između Rusije i SAD-a (Zapada) ili priželjkuje, ili ga pak pokušava zaustaviti proizvodnjom straha odnosno krize visokog intenziteta – i jače nego li je bila ona kubanska iz doba Hladnog rata između SAD-a i SSSR-a – koja bi potaknula na razum i dijalog.

Obje su opcije „u igri“, iako zapravo više i nije važno koja je od njih ispravna. Jer snažni je potez pomaknut, a njegov rezultat može biti samo ili eskalacija ili deeskalacija.

S obzirom na gore navedene izjave sukobljenih strana, na žalost – prije bi moglo biti ono prvo. Jer upozorenja visokopozicioniranog američkog generala Milleya, koji sigurno zna o čemu govori, teško pronalaze put do ušiju zapjenjenih i zaslijepljenih političara koji osim svojih interesa malo toga drugog žele vidjeti.