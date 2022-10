‘BOŠNJACI SU ISKORISTILI PRILIKU, TO JE LOŠE!’ Plenković čestitao Krišto i poručio: ‘Ovo je nezdrava poruka za odnose između konstitutivnih naroda’

Autor: L.B.

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, Andrej Plenković je dao izjavu za medije.

Na samom početku je rekao kako su zadovoljni revidiranom procjenom EBRD-a koji je povećala procjenu rasta Hrvatske s 3,5 posto BDP-a na 6,5 posto te da s obzirom na mjere koja je Vlada donijela očekuje rast hrvatskog gospodarstva i u prosincu.

“Podzemno skladište plina je došlo na 90 posto popunjenosti prije roka, pravodobno smo planirali i poduzeli sve aktivnosti. Dobro je da s te strane osiguravamo opskrbu plinom tijekom jeseni i zime. Filipović nas je izvjestio o razgovorima koji su održani s ministrima energetike”, kazao je Plenković te poručio da će se Hrvatska založiti za ograničavanje maksimalne cijene plina kako bi se izbjegle špekulativne aktivnosti na tržištima koje dovode do rasta cijene plina.





‘Došlo je do preglasavanja, smatramo da je to loše’

Prenio je i kako su na Predsjedništvu razgovarali i o INA-i.

“Nova Uprava je ušla u tvrtku i očekujem da prionu poslu i pomognu u razgovorima s mađarskom stranom oko promjene modela upravljačkih prava.

Premijer se osvrnuo i na izbore u BiH te čestitao kandidatkinjama i kandidatima okupljenima u okviru Hrvatskog narodnog sabora BiH te Borjani Krišto.

“Ona je u Livnu u srijedu bila pobjednica kada je riječ o izborima hrvatskog člana predsjedništva. Riječ je o glasačima iz reda hrvatskog naroda, tu nema dilema. Došlo je ponovno do preglasavanja gdje su iskoristili prigodu građani BiH, mahom pripadnici bošnjačkog naroda, koji su iskoristili biračko pravo i glasali za Komšića. Smatramo da je to loše. To je nezdrava poruka za odnose između konstitutivnih naroda”, kazao je premijer te pozdravio sinoćnju odluku visokog predstavnica Christiana Schmidta.

‘Hrvati su ovime dobili, a Schmidt želi da zemlja funkcionira’

“Donio je ono što se u ovim okolnostima maksimalno moglo, ja mislim da je to dobro”, rekao je Plenković i dodao da se daljnji razgovori o promjenama izbornog zakona tek moraju voditi.

“Hrvati su ovime dobili, a Schmidt želi da zemlja funkcionira. Ovime se sve aktere potiče da konstruktivno traže riješenje, a ne da se blokira”, rekao je te dodao da je Schmidt mijenjao ono što je mogao, istaknuvši kako nije mogao utjecati na to da je Komšić ponovno postao hrvatski član Predsjedništva iako je u zapadnoj Hercegovini dobio samo 150 glasova.









Na pitanje o šefu VSOA-e Ivici Kinderu čiju smjenu Milanović traži odmah kazao je: “Kinder je samo na papir napisao ono što je rekao usmeno meni”, rekao je.

Nije htio ništa komentirati o HDZ-ovom zastupniku Bačiću Baći koji je na sumnjiv način postao polaznik vojne škole.