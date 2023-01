HRVATSKA SLOMILA AUTSAJDERA, NADA ŽIVI I DALJE! Jedna stvar nam baš i nije išla na ruku, no na to nismo mogli utjecati…

Kauboji su slavili, to je najbitnije, ali prolaz među osam i dalje je jako daleko. Ali tek ćemo u ponedjeljak sve znati…

Dakle, Hrvatska je pobijedila Belgiju u drugom nastupu u Malmöu, ali nam je četvrtfinale nažalost jako daleko. Koliko, mogli smo vidjeti tek nakon što je Danska odigrala posljednji susret dana protiv SAD-a. Prokockali smo veliku priliku u Jönköpingu i već od tada bili smo svjesni da će to biti teško vratiti. Nažalost obistinilo se.

Ono što se prvo čovjek upita je zašto smo mi prije nekoliko mjeseci imali silnih problema protiv Belgije i zašto nas je u Hasseltu spašavao Dominik Kuzmanović. Možda u tom pitanju i odgovoru leže svi problemi koji nam se ponavljaju već tri godine, a ovdje su eskalirali na startu u Jönköpingu, nažalost. Vidjeli smo nakon prvog dijela devet golova razlike i to sve govori. Divna je lakoća s kojom smo djelovali, ali sve to ne može ni izbliza isprati loš dojam zbog kojeg ćemo nakon poraza od Egipta vjerojatno izletjeti s ovog SP-a.





Bio je to start iz snova. Dali smo na značaju obrani 5-1, a to je bilo preteško za Belgiju koja je samo nakon naših grešaka uspjela nešto odigravati, ali sve u svemu to je bilo jako malo. Počeli smo u standardnoj formaciji s Duvnjakom ispred Muse, Jelinićem i Martinovićem pokraj. Mijenjali smo Duvnjaka u obrani za Glavaša koji je bio najbliži klupi u napadu.

Kasnije smo igrali s čak dvije izmjene Duvnjak i Musa u obrani za Šipića i Glavaša u napadu. Belgija je preko Robynsa to dvaput naplatila, ali bilo je premalo. Bilo je lakih golova, lijepo istrčanih kontri, ali nažalost sve to protiv Belgije nema posebnu težinu osim činjenice da se ovaj puta nitko nije morao nervirati. I to je najbolja stvar na utakmici.

Ponedjeljak, dan odluke…

HRVATSKA – BELGIJA 34:26

HRVATSKA: Šunjić – Jelinić, Glavaš – Musa – Šarac, Cindrić, Martinović

Klupa: Slavić (Kuzmanović), Mihić, Kraljević, Šipić, Šušnja, Gojun, Duvnjak, Karačić, Šebetić









BELGIJA: Lettens – Braun, Brixe – Vancosen – de Beule, Qerimi, Kotters

Klupa: Vanhove, Danesi, Colman, Kedziora, Spooren, Serras, Gille, Ooms, Robins

60′ – KRAJ! Konačnih 34:26, nada živi idalje, ali ništa ne znamo do ponedjeljka!









57′ – Već je 33:25, Hrvatska sigurno slavi, pitanje je samo s koliko golova razlike

51′ – Hrvatska se malo opustila, nije to dobro, 28:21, ali Horvat ih je malo razdrmao s novim time-outom! Martinović zabija!

43′ – Koetters je smanjio na osam pogodaka razlike, ali Jelinić je precizan s krila i sad je opet +9

37′ – Dvije odlične obrane, dva kontranapada. Prvo je precizan bio Šebetić, a zatim Jelinić za 11 pogodaka prednosti

36′ – Sad vodimo i deset razlike!

35′ – Gol razlika se samo povećeva, to je najbitnije, sad je 23:15

31′ – Počelo je drugo poluvrijeme

30′ – Odlično igra Hrvatska, odlično prvo poluvrijeme

28′ – Cindrić postiže svoj treći gol na utakmici, a on ima i sedam asistencija. Imamo +8, 20:12!

23′ – Jedna izgubljena lopta i Belgijci su malo smanjili, sad je 14:10!

19′ – Cindrić siguran za 13:7! Hrvatska održava visoku razliku

15′ – Kedziora je zabio za Belgiju, Šipić vraća na šest pogodaka prednosti. Šunjić brani zicer Gillea, a to mu je šesta obrana u 15 minuta, ali brani s druge strane i Lettens i to Cindriću.

13′ – Šunjić za 10:4! Pravi ulazak Hrvatske u utakmicu!

11′ – Cindrić zabija s 10-ak metara, Šunjić bilježi treću obranu

10′ – Hrvatska zadržava visoko vodstvo, nadamo se da ćemo još više dati gas, sad je 7:4

5′ – Prvi gol za Belgiju, 3:1

4′ – Glavaš za 3:0 s krila! Najbolji hrvatski strijelac je u sjajnoj formi!

2′ – Dvije minute, dva gola, Hrvatska 2:0! Odlično smo startali

1′ – Počela je utakmica

Bahrein, nažalost, nije pomogao Hrvatskoj. Držali su se, ali na kraju su pali od Egipta.

Naime, egipatski rukometaši svladali su u 2. kolu druge faze Svjetskog prvenstva u Malmoeu Bahrein s 26-22 (13-9) i praktički osigurali četvrtfinale, te jako otežali plasman Hrvatske među najboljih osam.

Egipćani su došli do i do pete uzastopne pobjede na mundijalu, od čega je ona protiv Hrvatske s devet golova razlike na samom startu pokopala nade Kauboja u četvrtinale. Bahrein je u 12. minuti vodio s 8-7, da bi Egipćani serijom 4-0 došli do prednosti koju su znalački sačuvali dokraja.

Yacine Elderaa je s pet golova prvi strijelac kod Egipta, a Merza (6) najbolji kod Bahreina. Egipat će se sučeliti Danskoj za prvo mjesto u skupini, a Hrvatska još igra sa Belgijom danas i Bahreinom u ponedjeljak. U drugoj skupini je Srbija svladala Argentinu s 28-22.

Hrvatska? Slijedi Belgija. Belgija je prvi puta izborila nastup na SP i na njemu odmah izborila nastup u drugom krugu. Krenula je po to iz kvalifikacija u kojima je bila sedam bodova iza Grčke, a ispred Turske i Kosova. Onda su u 1. kolu kvalifikacija izbacili Slovačku sa +5 i -3, pa se počastili direktnom eliminacijom Rusije zbog rata u Ukrajini. Bez toga bi vjerojatno ostali i bez ovog nastupam koji im je prvi na velikoj sceni uopće.

Traži se gol razlika, vidjet ćemo…