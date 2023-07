(UŽIVO) Đoković na Wimbledonu ide po povijest: Mlada zvijezda prijeti velikom Srbinu

Autor: Ivor Krapac

Đoković – Alcaraz (15 sati)

Ovogodišnji Wimbledon došao je do završne točke, a ona će donijeti susret dvojice trenutno najboljih na svijetu. Novak Đoković bori se za novi povijesni doseg, izjednačenje s Rogerom Federerom u broju titula na travi londonskog Grand Slam turnira, pokušavajući dostići Federerovih osam naslova, a s druge strane mreže bit će mlada zvijezda, 20-godišnji Španjolac Carlos Alcaraz, trenutno na vrhu ATP ljestvice.

Alcaraz će pokušati zaustaviti Đokovićevu dominaciju koja na Wimbledonu traje od 2018. godine, kada je 36-godišnji Beograđanin započeo seriju od četiri uzastopna naslova na najvećem svjetskom turniru na travi. Veliki srpski tenisač se sada bori za peti naslov u nizu, a planove će mu pokušati pokvariti mladi Španjolac koji je lani već pokazao kakvu kvalitetu ima.

Podsjetimo, Alcaraz se prošle sezone prvi put u karijeri probio na prvo mjesto na svijetu, a došao je i do prvog naslova na Grand Slam turnirima odlaskom do kraja na US Openu. Sada će pokušati prekinuti Đokovićev niz na Wimbledonu, ali i Srbinovu ovogodišnju dominaciju na Grand Slam razini, s osvajanjem naslova na Australian Openu i Roland Garrosu, čime se 36-godišnji Beograđanin samostalno probio na vrh vječne ljestvice muških pobjednika na Grand Slam turnirima s 23 osvojene titule u karijeri.