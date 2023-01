RUKOMETAŠ SE ZALETIO S REPUBLIKOM SRPSKOM I SAD PROBLEMI! Prijete mu smrću, spominje se otkaz: ‘Sine, pa što ti je to trebalo!?’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Miloš Čekić, srpski rukometaš, trenutno član Iskre iz Bugojna na svom je profilu čestitao rođendan Republici Srpskoj, a sada mu prijeti otkaz zbog tog čina.

” Ti si moj zavjet. Rađala si najhrabrije i najhrabriji su te branili” napisao je. Klubu, ali i mještanima slika se nije svidjela te je dobio prijetnje smrću.

“Sve što kažem, kažem u svoje ime. Mi naravno osuđujemo svaki vid nacionalnog ispada, ali mislim da se ovo malo preuveličalo. On je mlad momak, ne zna ni šta to znači, ni koga to vrijeđa” rekao je prvi čovjek kluba.





Jasna poruka

Čekić je rekao da je navedenu sliku objavila njegova djevojka. Predsjednik kluba je dodao:

“On je rekao da mu je to napravila djevojka. On nikada ovdje nije imao incident, to nas je iznenadilo. Voli pričati, raspravljati, ali u granicama. On je kvalitetan igrač, treba nam, lako ga je suspendirati to je najmanji problem.”

Miloš Čekić, rukometaš “Iskre” iz Bugojna, posvetio objavu danu RS: Rađala si najhrabrije i najhrabriji su te branili https://t.co/iJq6b1Q8l6 — 072info (@072info) January 9, 2023









Zbog prijetnji je tražio ispisnicu te klub još razmišlja treba li mu dati otkaz ili ne:

“Momci sada treniraju, ja sam u klubu, a on nije došao na trening. Meni je rekao da ga je strah i da zato nije došao. Dobio je i prijetnje, čak i da će ga ubiti, ali to su gluposti.”

Predsjednik Zorić je za kraj rekao:









“Stav ljudi u klubu je da je to nedopustivo, ne znam kakav će biti krajni stav prema njemu. U klubu su ozbiljni ljudi, vidjet ćemo, sutra kada se čujemo, znat ćemo sve.”