Slavni Amerikanac optužen za ubojstvo supruge: Policija je u kući zatekla strašan prizor

Američki mediji izvještavaju o uhićenju bivšeg profesionalnog hrvača Billyja Jacka Haynesa (70) koji je uhićen pod sumnjom na ubojstvo vlastite supruge. Zločin se navodno dogodio u Portlandu 8. veljače, u saveznoj američkoj državi Oregon.

Policija je izvjestila o pucnjavi vatrenim oružjem u četvrti Lents oko 10. sati ujutro i nakon dolaska na lice mjesta Haynes ih je odbijao pustiti u obiteljski dom. Angažirane su specijalne postrojbe (SWAT), pa je na kraju nakon dva sata policija na silu upala u obiteljski dom.

Tamo je zatekla mrtvu Haynesovu suprugu Janette Becraft (85). Ona je bolovala od demencije, a policija ju je u obiteljskom domu zatekla s prostrijelnom ranom.

Former wrestling star Billy Jack Haynes arrested after wife found dead in couple’s home https://t.co/g8hCP0qeAA pic.twitter.com/8O8bMrVZSj

— New York Post (@nypost) February 11, 2024