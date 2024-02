Mirko Filipović pokazao snagu drugom Hrvatu i prvaku s kojim radi, odgovor je brzo dobio

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je završio veliku karijeru, Mirko Filipović ostao je povezan s borilačkom scenom, ne samo hrvatskom, s obzirom na to da itekako prati što se zbiva i drugdje. Legendarnom Cro Copu upalo je u oko i čime se trenutno bavi Ante Delija, jedan od hrvatskih boraca koji je s Filipovićem više puta radio u Zagrebu. Delija je ovih dana na pripremama s Tomom Aspinallom, engleskim teškašem koji trenutno nosi titulu privremenog prvaka u UFC-u, a Cro Cop je za njih dvojicu na Instagramu poslao poruku u videu kojim demonstrira svoju snagu.

Filipović je to napravio pokazujući Deliji i Aspinallu mišiće, no nije se na tome zadržao. Bile su tu i šaljive prijeteće riječi, s istupom Cro Copa kojim daje do znanja tko je gazda. Tu nema puno dvojbi iako je od završetka karijere hrvatske borilačke legende prošlo već gotovo punih pet godina.

“Tom Aspinall i Ante Delija, molite Boga da vam ne dođem u Manchester da vam pokažem nekoliko trikova. U redu? Može biti na vrhu samo jedan”, bile su Cro Copove riječi, uz koje je u videu pokazao mišiće i na kraju se namignuo. Reakcija na ovo je brzo stigla.

Aspinall se naklonio i odgovorio

Odgovor je u pričama na Instagramu poslao Tom Aspinall, s naklonom riječima za hrvatsku borilačku legendu. “Veliki šef Cro Cop je upozorio Antu Deliju i mene”, bila je reakcija 30-godišnjeg Engleza koji dobro zna vrijednost Mirka Filipovića. Ne bori se sada već dosta dugo, ali trag je ostao.

Što se suradnje Delije i Aspinalla tiče, ona se odvija u situaciji u kojoj hrvatski borac traži svoj novi izazov nakon što je u akciji posljednji put bio lani u lipnju. Ante Delija je tada slavio protiv Mauricea Greenea, a bio je to završetak njegovog prošlogodišnjeg nastupa u natjecanju Professional Fighters League, u kojem je preklani slavio naslov i nagradu od milijun američkih dolara.

Delijin omjer pobjeda i poraza u profesionalnoj karijeri je trenutno na odličnih 24-5, po podatku stranice Sherdog, a sada se priprema za nove nastupe s jakim engleskim borcem, koji je pojas privremenog prvaka u UFC-u stekao pobjedom protiv Rusa Sergeja Pavloviča u studenom. Taj meč bio je zakazan nakon što su se za titulu teškaškog prvaka trebali boriti Stipe Miočić i Jon Jones, a podsjetimo, do tog okršaja nije došlo zbog Jonesove ozljede.