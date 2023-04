KADA NOGOMETAŠ VARA ŽENU S PROSTITUTKOM! Razotkriven je jer je bio škrt, a onda se umiješala i žena…

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Lojalnost u modernom nogometu sve je manje moguća. Razne ponude bogatih klubova često ih odvuku od kluba kojem su se zakleli za vjernost. Međutim, brojni nogometaši su se zakleli za vjernost svojim suprugama, ali su pokleknuli niskim strastima i platili eskort dame za seksualne usluge, a ovo su neki od njih.

1. Wayne Ronney

Legenda kluba s Old Trafforda otpočetka svoje karijere puni žute stupce. 2004. uhvaćen u skandalu sa prostitutkama, a nakon što mu je supruga Coleen oprostila, britanski mediji su otkrivali da se njegovi odlasci drugim ženama tu nisu završili. Međutim, unatoč svim prevarama njegova supruga Coleen mu je svaki put oprostila.





Najveći “zločin” počinio je 2009. kada je svoju suprugu koja je tada bila u 8. mjesecu trudnoće ostavio otišao se zabavljati s elitnom prostitutkom Jenny Thompson. Za noć s njom je platio oko 10.000 kuna. Bez brige, Coleen mu je i to oprostila.

2. Ronaldo

Ako je itko znao oduševiti na terenu bio je to brazilski “Il fenomeno” Ronaldo. Kako je briljirao na terenu tako je imao jednako buran život van njega. Jedna situacija zauvijek će ostati upamćena i to seks skandal s prostitutkama za koje je prekasno shvatio da su muškarci pa je jedna od njega pokušala iznuditi velike količine novca.

“Puno sam plakao. To je nevjerojatna sramota i veliko razočaranje. Bila je to golema pogreška u mom privatnom životu. To je bila najgora odluka u mom životu”, rekao je tada.









Situacija se dogodila nakon što je svoju djevojku ostavio kod kuće, a par ulica dalje pokupio je prostitutke koji su na kraju bile transvestiti. Zbog cijele situacije je ostao bez sponzora, velike količine novaca, ali i djevojke. Ipak, nakon nekog vremena mu je sve oprostila, ali ponovno su prekinuli.

3. Franck Ribery

Poznat kao vrlo religiozan nogometaš, ali to ga nije spriječilo da bude uhvaćen s prostitutkom i to ni više ni manje nego maloljetnom bilo je to 2010. kada je uhvaćen zajedno s još par kolega u ekipi Francuske.

Ribéry sa suprugom Wahibom ima dvije kćeri i sina i ostali su zajedno unatoč takvom skandalu.

4. Andy van der Meyde

Nizozemski nogometaš je možda najmanje poznat od svih na ovoj listi “srama”, ali je zato bio itekako poznat po svom životu punom alkohola, droge i seksa sa striptizetama. Supruga Diana znala je da nešto nije u redu pa je s vremenom angažirala privatne detektive, a čak su mu postavili i tracker na autu koji je redovito pokazivao da Nizozemac ide kod prostitutke.

5. Raheem Sterling

Najmlađi na listi je otkriven zbog toga što je bio škrt. Naime, prostitutka ga je cinkala jer nije do kraja platio njene usluge. “On je milijunaš, ali je škrtac. I ne zna se ponašati prema ženama”, rekla je prostitutka.

Kad je djevojka, koja se reklamira kao dvojnica Kim Kardashian, shvatila da ju je nogometaš uskratio za dvije tisuće dolara,

Zanimljivo, godinu prije te prevare imao je još jednu, tada s Playboy modelom. U to je vrijeme Paige bila trudna i taman su uselili u novi dom. Oprostila mu je sve…