SPORTSKI MUZEJ: MOLILI SU PURGERE DA IM NE ZABIJU ŠEST! Bila je to jedna od najvećih katastrofa Liverpoola

I od prošlosti se da lijepo živjeti, ako je tretirano pošteno i s ljubavlju.

U ovoj našoj priči nećemo se baviti cjelokupnom poviješću Građanskog, (pet puta prvak prve Jugoslavije 1923, 1926, 1928, 1937, 1940), već ćemo se pozabaviti međunarodnom dimenzijom tog kluba. Čiji su treneri bili redom stranci, prvi stručnjaci koji su trenirali “purgere” bili su Englezi James Donelly i Arthur Gaskhell.

Liverpool je došao u Zagreb na prijateljsku utakmicu, imao je do tada taj klub desetak turneja po Kontinentu. I nikad nije izgubio utakmicu. Sve do dolaska na noge Građanskom.

Te 1936. godine kada je Građanski postigao pobjedu koja je odjeknula Europom (U Zagrebu 5-1 protiv Liverpoola) trener Građanskog bio je čuveni Mađar Martin Bukovy. Bilo je to prije 82 godine, 17. svibnja 1936. Građanski je razmontirao Liverpool čak s 5-1, a tri gola postigao je August Lešnik, po jedan Kokotović i Medarć. Slavni engleski klub za kojeg je nastupao i Matt Busby, kasnije najtrofejniji menedžer engleskog, europskog i svjetskog nogometa, teško je podnio poraz, pa su čak Englezi tvrdili da ih je sustavno potkradao zagrebački sudac Mikuličić. Usput, u Građanskom su bili šokirani svotom koju je Građanski tražio za gostovanje. Platili su je jedva, ali i vratili s kamatama!

Vratimo se još jednom Busbyju koji je igrao u Zagrebu, na stadionu u Koturaškoj ulici.

U povijesti nogometa ostao je upamćen kao legendarni menedžer Manchester Uniteda od 1945. do 1969. godine, s kojim je osvojio pet naslova engleskog prvaka, dva FA kupa i bio prvak Europe 1968. godine. Busby je preživio i avionsku nesreću nogometaša Manchester Uniteda 1958. godine, tom prigodom poginulo je 23 putnika, među kojima i osam nogometaša Uniteda.

Priča ide i dalje, igrači Liverpoola preklinjali su “purgere” da ne postignu i šesti gol, jer broj “šest” u anglosaksonskom vjerovanju priziva tešku nesreću, pa bi se klub koji bi primio baš šest golova u Engleskoj smatrao i ukletim.

Kako bilo, bio je to prvi poraz Liverpoola na kontinentalnom dijelu Europe za vrijeme njihove turneje po Čehoslovačkoj, Jugoslaviji i Rumunjskoj. Za Liverpool igrali su Hobson, Dabbs, Blenkinsop, Busby, Bradshaw, Savage, Nieuwenhuys, Taylor, Howe, Eastham i Hanson.

Građanski je u Zagrebu imao stadion na lokaciji između Koturaške ceste i današnje Vukovarske. Područje tog igrališta bilo je otprilike omeđeno Kupskom i Koranskom ulicom. Igralište se prestalo upotrebljavati 1950-ih godina, a danas malo ljudi uopće zna da je ondje nekoć bio stadion.

Iste godine Građanski je pozvan na englesku turneju čiji je inicijator bio baš Liverpool, zbog silne žudnje za sportskom osvetom prema zagrebačkim nogometašima. Građanski je na Otoku odigrao sedam utakmica, a u Liverpoolu je bio poražen s 1-4, pa su tako Englezi konačno bili zadovoljni. Izvještaji s utakmice tvrde da je najbolji čovjek na terenu bio vratar Građanskog Urch, a jedini pogodak za Zagrepčane dao je Medarić.

Ovu turneju, valja izdvojiti i krasnih 4-4 protiv edinburškog Heartsa, trener Martin Bukovy koristio je za uvježbavanje novog sustava igre koji se zvao WM sustav. Bila je to formacija 4-2-4 koja je bila teška za uigravanje, no kada bi se uigrala bila je silno svrsishodna. I to se isplatilo, čitajte dalje…

Zgodne su zabilješke s te turneje vratara Emila Urcha koji je bio impresioniran viđenim. Govorio je ispred notesa zagrebačkih reportera pri povratku:

“Ta igrališta, te tribine, te kupaonice, klinike, gimnastičke dvorane, električno grijanje, i sav taj komfor o kojem mi možemo samo sanjati, divni travnjaci, neopisivo. Bili su Englezi nadasve ugodni domaćini na svim igralištima, u Londonu, u Liverpoolu, u Wolverhamptonu. Publika je divna. Nikad nismo dobili toliko pljeska.“

Već sljedeće godine Građanski je kapitalizirao englesku turneju. Na superioran način 1937. godine osvojio je prvenstvo tadašnje države. U zadnjoj utakmici u Beogradu pobijedio je BSK s 4-0 (u 6. minuti bilo je već 3-0). Oduševljeni navijači Građanskog momčad su dočekali na zagrebačkom Glavnom kolodvoru i više od 20 tisuća ljudi odnijelo je igrače na ramenima do Hrvatskog sabora.

Jerko Šimić, jedan od osnivača Građanskog zapisao je:

“Došlo je do odlučujućeg dvoboja s BSK-om u Beogradu. Tko pobijedi prvak je. Među gledateljima je i sam predsjednik tadašnje kraljevske vlade. Pričalo se da je BSK-ovcima obećao novi stadion, ukoliko pobijede purgere. U momčadi su bili i jaki politički momenti. Međutim, na veliko iznenađenje 20.000 BSK-ovih navijača, purgeri su već u prvoj minuti poveli sa 1-0! U trećoj 2-0, a u šestoj 3-0! Sva tri zgoditka, na zaprepaštenje prepunog stadiona, pa i samog predsjednika kraljevske vlade, postigao je August Lešnik! Beograđani su odmah počeli napuštati stadion.

U 46. minuti, lijevo krilo Pleše dao je četvrti pogodak, kojim brojem je taj nezaboravni dvoboj i završio, a time je i riješeno pitanje prvaka države”.