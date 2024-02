Poznati britanski teškaš izazvao Hrgovića, od odgovora Hrvata niti traga niti glasa

U zanimljivoj situaciji našao se naš najbolji teškaš Filip Hrgović, koji već nekoliko godina zaziva meč koji bi bio pravi pokazatelj njegovih mogućnosti među najvećim boksačima današnjice, ali iz raznih razloga Hrga još nije dobio željenu priliku.

Napad na svjetsku titulu u bilo kojoj verziji je želja našeg boksača, a nakratko se ukazala mogućnost borbe protiv Usyka, nakon što se Fury ozlijedio tijekom sparinga s hrvatskim teškašem.

No Saudijci nisu tražili zamjenu za Furyja, već su meč jednostavno prebacili na novi datum, 18. svibnja, ali su Hrgoviću ponudili nastup na priredbi koju će prevoditi Anthony Joshua i Francis Ngannou, a termin je već 8. ožujka.

Daniel Dubois just called out Filip Hrgovic and please take my money 👍🏼 pic.twitter.com/VulPA97O39

— Dev Sahni (@devsahni) February 6, 2024