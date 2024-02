Čudesni Hrvat sve je šokirao, a neki se prave da ga ne znaju: ‘Borim se za Hrvatsku’

Vijest o otkazivanju spektakularne borbe za ujedinjenje teškaških boksačkih naslova između Tysona Furyja i Oleksandra Usyka koja se trebala održati 17. veljače u Rijadu glasno je odjeknula i to ne samo borilačkim svijetom, već svijetom sporta općenito.

Fury je zadobio posjekotinu koja mu je onemogućila bitku protiv Ukrajinca, a zanimljivo je kako mu je istu nanio Hrvat, Agron Smakići u sklopu priprema za spomenuti meč.

“Nažalost su to loše vijesti jer sam otkazao najveću borbu, ali nije bilo namjerno. Zamahnuo sam i i udario, a na kraju je ispalo da sam ga zahvatio laktom. Zaista nije bilo namjere. Tražio sam savjet prije sparinga što trebam raditi, a gospodin Sugar mi je rekao da radim kako se osjećam. Pokušao sam se puno kretati kao Usyk, kružiti i gađati u tijelo”, objasnio je Smakići za IFL TV. Otkrio je Hrvat i kako želi pomoći Furyju u novozakazanoj borbi protiv Usyka 18. svibnja. Dakako, ako će ga iz Furyjevog kampa htjeti: “Volio bih se vratiti u Furyjev kamp, svi su zaista cool. Koristit ću zaštitu za lakat ako bude potrebno.”

A tko je zapravo Smakići? Rođen je u Zagrebu 1990. godine, a ovdje je završio osnovnu i srednju školu te počeo s boksom u boksačkom klubu “Lokomotiva”. Iako je rođeni Zagrepčanin mnogima je Smakići nepoznat.

“Rodio sam se u Zagrebu, odrastao i školovao se tamo. Majka mi je Hrvatica, a otac s Kosova. Borim se za Hrvatsku u ringu. Čini mi se kako se neki prave da ne znaju tko sam. Ne znam čemu takvo ponašanje. Bio sam kao gost u Linzu, gdje se organizirao borilački FFC turnir i tamo sreo jednog našeg poznatog trenera. Rekao mi je nešto u stilu, „a da, ti se kao baviš boksom“? Ispada da nitko od prisutnih nije znao da sam boksač. Malo je to smiješno, s obzirom da živimo u digitalnom dobu kada su liste najboljih boksača države javne i svima dostupne”, rekao je svojevremeno Smakići u intervjuu za Dnevno.hr.

Dakle, Smakići je nehotice na treningu ozlijedio Furyja, a zanimljivo je kako se slična situacija dogodila 2013. godine uoči borbe između Furyja i Davida Hayea. Tada su uloge bile nešto izmijenjene i Haye je zadobio posjekotinu nekoliko tjedana uoči borbe protiv Furyja, a zadao mu ju je Filip Hrgović.

David Haye on Tyson Fury vs Oleksandr Usyk being postponed: “Fury suffers a cut a couple of weeks before the fight. I know that pain all so well – in 2013 when I was scheduled to fight Tyson Fury, I suffered a cut. And oh did I not hear the end of it from him. I actually remember…

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 2, 2024