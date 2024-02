Bivši svjetski prvak dobio milijun dolara da se dopingira i sruši svjetski rekord

James Magnussen, bivši svjetski prvak u plivanju, sprema se na pokušaj rušenja svjetskog rekorda na 50 metara slobodno. Ovaj 32-godišnji Australac izaći će iz mirovine u kojoj se nalazi već pet godina da bi nastupio na natjecanju po imenu ‘Enchanced Games’ (Poboljšane igre).

Riječ je o prvom svjetskom sportskom događaju za natjecatelje koji javno koriste doping. Vijest o bizarnom natjecanju na kojem je doping dozvoljen prenio je ugledni BBC.

Svjetski rekord na 50 metara slobodno iznosi 20.91 i u vlasništvu je Brazilca Cesara Ciela koji ga je postavio 2009. godine. On je tada rekord postavio plivajući u posebnom odijelu koje je omogućavalo bolji učinak, a koje je zabranjeno nekoliko mjeseci kasnije.

🚨Australian swimmer James Magnussen to take banned drugs in attempt to swim faster than world record pic.twitter.com/GPQrXumkWY

