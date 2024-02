Prevaga za nastavak lude utrke, njegovim buđenjem budi se i Dinamo

Autor: Ivan Lukač

Dinamo je za vikend savladao Goricu s 2:0. Bila je to utakmica Dinama koja je nakon dugo vremena prošla bez stresa za sve njihove navijače. Dinamo je kontrolirao susret, imao nekoliko velikih prilika, ali na kraju je ostalo 2:0, a krivac za to je Ivan Banić s 13 obrana. Taj nedjeljni Dinamo je izgledao potpuno drugačije od svega što smo vidjeli ovo sezone.

Prvi gol bio je uigrana akcija iz kornera. Petković i Mišić su sve sjajno napravili za Martina Baturinu koji je lijepo pogodio za 1:0. Bio je to gol koji je pomalo podsjetimo na Mislava Oršića, a za Baturinu je bio neizmjerno važan jer ovo je jako teška sezona za njega. Da, još je mlad, ali ovakav pad nije se nitko nadao.

Protiv Gorice kao da se oslobodio i bio onaj Baturina koji je prošle godine bio jedan od najboljih u ligi i bez puno razmišljanja najveći hrvatski talent. U nedjelju je konačno radio ono što najbolje zna. Savršeno se kretao bez lopte i čitao međuprostor, bio je odlučniji u svojim dodavanjima tj. odlukama i nije se previše spuštao po loptu.

Presudan faktor

Bio mu je to tek drugi gol ove sezone. Prvi je zabio Lokomotivi u onom preokretu 2:1 kada je Maksimir i HNL upoznali Kaneka. Ne mora on biti igrač od golova kao što je to u Dinamu bio Dani Olmo. Baturinu se uvijek uspoređivalo s Kovačićem i Modrićem.

On mora biti taj koji će primiti loptu i iste sekunde smisliti tri rješenja. Neće uvijek proći, ali znamo da je sposoban za to uvjeravao nas je u to iz kola u kolo prošle sezone. I sada se vidi da je Baturina taj koji drugačije “vidi” samo se uklopio u svo crnilo oko Dinama koje bi trebalo nestati probudili se on do kraja.

Prošle godine kada je vukao loptu i razmišljao što će s njom na krilima je imao Oršića i Ivanušesca, a ove sezone je veći dio imao Špikića i Vidovića. I njemu je podsvjesno da on mora biti taj koji će presuditi jer Oršića i Ivanušeca nema sada je sve na tebi. Možda se s time mučio, ali protiv Gorice je izgledao kao da se riješio tog osjećaja i ponovno zaigrao na najbolji mogući način.

Njegovi golovi mogu biti prevaga

Modrić je baš kao i Baturina s 19 postao važan faktor Dinama i postepeno postao ključni igrač kluba. Mateo Kovačić s druge strane je od svojih samih početaka najavljen kao najveći mogući projekt Dinama i kao budući najbolji veznjak svijeta. I Modrić i Kovačić su u jednom trenutku postali najbolji Dinamovi igrači, a taj trenutak za Baturinu upravo dolazi.









Jer Baturina je igrač zbog kojeg ljudi vole nogomet i dolaze na stadione. Htjeli su ga već brojni klubovi, ali odlučio je kako dobro jer je ostao još jednu godinu. Baturina je prošle godine pokazao da je dominantan u HNL-u, a ove sezone očekivao se iskorak, ali on još nije došao, ali sada je baš pravo vrijeme za njega. Luka Ivanušec je prošle godine u ovo vrijeme kada se Petković ozlijedio preuzeo sve na sebe i sjajnim igrama na proljeće Dinamu osigurao naslov.

Možda isto napravi i Baturina. Doduše, bit će mu puno teže jer konkurencija opasnija, ali nema sumnje da on to može. Loša forma ga je dovela i na klupu i čini se da mu je to odlično došlo. Nema dvojbe da Jakirović nije razgovarao s njim i pokušao mu pomoći da se vrati kao i veterani Petković i Ademi. Dobili su ga protiv Gorice i nadaju se istom do kraja sezone. Uostalom, već je debitirao za Hrvatsku i njemu je cilj otići u Njemačku.

Baturina ima ono nešto, on u formi i probuđen zapravo je najjače pojačanje koje Jakirović može dobiti. Vidjelo se koliko mu znači gol protiv Gorice, dokaz je to koliko ga je to sve skupa tištilo i sada je napokon izašlo iz njega. Super je to za Dinamo, ali ostatak HNL-a ima se čega bojati.