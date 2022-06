‘SIRENINA POSTELJA’: Arheolozi zatekli nevjerojatan prizor u grobu starom 2100 godina! ‘Nemamo pojma tko je ta žena’

Arheolozi su iskopali kostur žene koja je bila pokopana na krevetu ukrašenom slikama sirena.

Fascinantno grobno mjesto, koje je otkriveno u blizini grada Kozani u sjevernoj Grčkoj, datira 2100 godina unatrag iz 1. st. pr. Kr. te sadrži niz intrigantnih artefakata.

Žena, tko god ona bila, morala je biti važna osoba jer je bila pokopana na brončanom krevetu s likom ptice sa zmijom u ustima (za koju se smatra da predstavlja grčkog boga Apolona) kao i stupovima za krevet ukrašenim prikazima sirene.

Pronađeni su zlatni listići koji sugeriraju da je žena pokopana s vijencem, kao i zlatne niti koje ukazuju na neki oblik vezenja. Uz nju su pronađeni i artefakti uključujući četiri glinene posude i staklenu posudu.

Arheolozi sada rade na utvrđivanju više o ženi, kao što je uzrok smrti i koliko je godina imala kada je umrla.

Iz ukopa se zasad može utvrditi da je najvjerojatnije potjecala iz bogate obitelji.

2,100-year-old burial of woman lying on bronze ‘mermaid bed’ unearthed in Greece https://t.co/EbkFbkkwcT

— Live Science (@LiveScience) June 3, 2022