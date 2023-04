‘SAMO NEBO ZNA KAKO ĆEMO ŽIVJETI BEZ NJE’ Preminula nagrađivana glumica: ‘Najbrižnija, najhrabrija i najvelikodušnija žena koju smo poznavali’

Umrla je glumica Kate Saunders, najpoznatija po ulozi u kultnoj seriji Mućke. Imala je tek 62 godine, a vijest o smrti potvrdila je njezina sestra Louisa Saunders na Twitteru.

“Izgubili smo je prošlog petka. Najbrižnija, najhrabrija, najvelikodušnija i najbriljantnija žena koju sam ikad poznavala. Samo nebo zna kako ćemo živjeti bez nje”, napisala je.

Kate je u seriji Mućke glumila policajku Sandru, a njoj u spomen osvanula je i poruka na službenom Twitter profilu serije.

“Žao nam je što je Kate preminula. Osim što se bavila glumom, bila je nagrađivana spisateljica, novinarka i kritičarka. Naše misli su s njezinom obitelji”, piše u objavi.

We are sorry to learn of the passing of Kate Saunders, who played policewoman Sandra in the episode The Long Legs of the Law in 1982. In addition to her acting career, Kate was an award-winning novelist, journalist and critic. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6eYsXzzVXb

