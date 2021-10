POPOVIĆ BRUTALNO ISTRAČAO SEVERINU: ‘Ona je u sukobu sa svim učiteljicama u školi, našem sinu nitko ne želi biti razrednik!’

Autor: Š. P.

Tjedan dana nakon što je u jutarnjem programu Happy TV-a punih 50 minuta napadao svoju bivšu partnericu Severinu, kontroverzni srpski poduzetnik Milan Popović opet se pojavio u istom programu – i opet 50 minuta napadao Severinu.

Govoreći o svom prošlotjednom intervjuu, Popović je priznao da mu je već stigla plava kuverta. “Prijavila me za taj intervju… Prijavila me za nasilje u obitelji i za to što sam rekao da je naša veza tako kratko trajala u tom intervjuu… To je ono što govori da sam nasilnik, to je primjer tog apsurda, za kakvu situaciju se ona smatra da je žrtva nasilja u obitelji… Zato što sam rekao da je veza kratko trajala”, rekao je Popović.

Dodao je i da nije utjecao na sudskog vještaka, već je to učinila Severina.

“Istina je suprotna, Severina je ta koja je pokušavala utjecati na vještake. Zašto bi se Severina viđala, za vrijeme dok vještak piše nalaz, ona se viđa s njim u parku u Maksimiru, van radnog vremena… Što je najbolje od svega, ona je na sudu rekla da mu je nudila torbu s dokazima da se tata derao na dijete”, rekao je Milan.

Iz njegova izlaganja potpuno je jasno da prati svako slovo o sebi u hrvatskim medijima. Posebno mu smeta Hanza Media – tvrdi da zbog prijateljskih odnosa sa Severinom “jednostrano objavljuju sve što im Severina servira”.

Još jednom je spomenuo intervju kojeg je Severina dala za portal H-alter, a u kojem je niz ljudi i institucija optužila za korpuciju. Milan taj intervju naziva – znanstvenom fantastikom.

“Ministar na osnovu toga pokreće istragu zato što se boji da ta ista Severina s obzirom na utjecaj na medije, boje se da može utjecati na njihovu popularnost. Katastrofalno”, rekao je Milan.

Tračajući Severinu, došao je i do njezina odnosa s učiteljicama škole koju pohađa njihov sin. Poruke koje je slala ravnateljici škole prije nekoliko tjedana su procurile u javnost, ali Milan kaže da to nije sve.









Pročitaj i ovo: ‘ZADAVILA BIH TE RUKAMA, BABO!’ Nacional tvrdi da je Severina ove PRIJETEĆE PORUKE slala ravnateljici škole: ‘Stara šepava ružna babo!’

“Severina nije u sukobu samo s ravnateljicom škole, Severina je u sukobu sa svim učiteljicama u školi. Najbolji primjer je da nijedna od učiteljica koje su dosad bile razrednice Aleksandru nije htjela pristati biti i ove godine razrednica u njegovu razredu, zbog iskustva kojeg su učiteljice ranije imale sa Severinom”, rekao je Popović, pritom braneći prozvanu ravnateljicu.

“Ravnateljica Klinger je samo radila svoj posao, prijavljivala je zanemarivanje djeteta od strane majke. Ne bih išao u detalje, ali bilo je tu puno slučajeva”, ispričao je Popović.

Podsjetimo, Severina se u velikom intervjuu za portal H-alter dotaknula i intimnog video uratka koji je 2004. procurio u javnost: SEVERINA O FILMIĆU NA JAHTI: ‘Postoje tri osobe koje sam time povrijedila i želim im se ispričati…’









Komentirala je i višegodišnje peripetije s pokojnim Milanom Bandićem: ‘POČEO SE DERATI NA MENE’: Severina ispričala sve o incidentu s Milanom Bandićem!