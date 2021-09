SEVERINA O FILMIĆU NA JAHTI: ‘Postoje tri osobe koje sam time povrijedila i želim im se ispričati…’

Autor: Š. P.

U velikom intervjuu kojeg je dala novinarki Jeleni Jindra za portal H-alter.org, Severina se dotaknula najgoreg razdoblja u životu i jedne od najvećih medijskih senzacija u povijesti Hrvatske – privatnog filma koji je 2004. izašao u javnost, a prikazuje ju u intimnom odnosu s hercegovačkim poduzetnikom Milanom Lučićem.

Severina je, naime, do najsitnijih detalja opisala odnos s Milanom Popovićem, ocem njihova sina Aleksandra. “Nije li vrijeme, majka ste i zrela žena, da vam i javnost, i sustav, i društvo prestanu pod nos stavljati filmić iz 2004. godine?”, upitala ju je novinarka.

“Na početku naše veze, jedna stvar koja mi je signalizirala da Milanu nije stalo do mene bilo je njegovo pitanje koliko sam naplatila taj filmić. Sramotno!”, odgovorila je Severina.

‘Sama ću mu to reći’

“Želim poručiti mladim djevojkama da budu oprezne i da paze što čine. Svjesna sam da postoje tri osobe koje sam time povrijedila, i želim im se ispričati. A to su djeca i supruga mojeg partnera iz tog videa. To su jedine osobe kojima se ja trebam ispričati. Ali jako je znakovito da od te 2004. do danas nitko nije spominjao patnje te djece, a svi su sada jako zainteresirani kako će to doživjeti moj sin koji u to vrijeme nije bio ni rođen”, istaknula je pjevačica.

“Svjesna sam da će se moj sin kad-tad u životu s time sresti i imam to na umu od početka. Kada procijenim da je vrijeme, sama ću mu to reći i htjela bih da to čuje od mene”, priznala je.

“Rado bih citirala mudrijeg od sebe, filozofa koji kaže da kazna koja je veća od zločina jest sama zločin. Unatoč protoku vremena, nisam sigurna da i socijalne službe, i sudovi, i psiholozi, i psihijatri uključeni u moj slučaj nisu u prvom planu imali, osim Milanova interesa, i ‘taj filmić’ umjesto djetetovu dobrobit”, zaključila je u jednom od rijetkih izlaganja na ovu temu.