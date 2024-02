Poznata hrvatska pjevačica umalo izgubila glavu u teškoj prometnoj nesreći: ‘Molila sam krunicu’

Autor: G.B.

Bivša pjevačice Teške industrije i pobjednica pete sezone showa “Tvoje lice zvuči poznato”, Maja Bajamić, u subotu je na putu do – ironično – pogreba, imala tešku prometnu nesreću koja ju je umalo koštala života.

“Jesi svjesna da ti je danas novi rođendan? – rekla je mlada policajka na autocesti nakon što sam s njezinim kolegom obavila svu papirologiju po protokolu nakon iskustva koje nikad u životu ni u sličnom aranžmanu nisam imala.

– Prometna zvana totalka. Iako sam htjela krenuti sinoć, livo svitlo koje je crklo prije puta bilo mi je znak da nakon sto ga mehaničar popravi odem ipak na spavanje i krenem ujutro i isti dan se vratim, jer večeras nastupam. Krenula sam tako jutros rano na pogreb ‘biti tu’ uz rijetku osobu iz rubrike ‘moji ljudi’, koja je izgubila tatu”, započela je Maja svoju Instagram objavu.

“Plan je bio oko 16,17h krenuti natrag za Zg, upjevati se, uskočiti u haljinu, štikle, make up i friz i otpjevati svoj dio na slavlju zamislite – rođendana. Sinoć sam prvi put u životu htjela otkazati angažman koji sam potvrdila, jer sam osjećala neopisivo veliku emocionalnu težinu, jer uz ovu vijest, još jedna bliska osoba vrlo nedavno je teže stradala u prometnoj nesreći. Ja sam hipersenzibilna osoba i svatko tko je, zna o čemu pričam”, dodala je.

Putem je molila krunicu svetoj Riti

Zatim je napisala da je nazvala kolegu uz kojeg pjeva svoj dio, rekla mu kako se osjeća te da nikada u životu nije imala takav osjećaj.

“Presudila je kao i uvijek profesionalnost i ono ‘bit će dobro’ jer ljudima koji se profesionalno bave ‘uveseljavanjem drugih ljudi’, glava je u torbi i na cesti stalno, iz tuge i raspada do sreće i osmijeha nas dijele milisekunde i unutarnja postavka

‘sretan mood’ ispod kojeg su prečesto oceani težine i još jedan put neće biti ništa novo i preživjet ću”, napisala je Maja te dodala kako je putem molila krunicu svetoj Riti, kojoj se moli i inače.

“Mobitel je bio na držaču, YouTube upaljen, uvjeti na cesti top, ja u lijevoj traci. Nisam vozila prebrzo, ali sam u jednom trenutku cula zvuk, kao da je nešto tuknulo s lijeve strane i skrenula pogled prema vratima na sekundu, nakon čega slijedi par sekundi koje nikad neću zaboravit. Kao ni dim, kao ni moment u kojem izlazim iz auta kao da sam ga upravo parkirala, iako se zračni jastuk nije otvorio i ne mogu vjerovati da nemam ni ogrebotinu”, napisala je.









Nazvala je oca s kojim rijetko priča

“Kao i svijest o tome da u tom trenutku nije bilo nikog ni ispred, ni iza, ni u desnoj traci. Kao trenutak u kojem minutu, dvije poslije automobili prolaze ko na traci, svi staju i pitaju jesam ok, a ja još jednom govorim da je sve super, iako ništa nije, a opet sve ipak je. Hvala dečku koji je bez pitanja samo stao i nakon što je provjerio jesam dobro, rekao ‘postavit ću trokut’. Otvorio je prtljažnik i postavio. Pružila sam mu ruku i osjetila ogromnu i iskrenu zahvalnost. Nazvala sam instiktivno i na vlastito iznenađenje osobu koju sam u životu imala premalo, a najmanje onako kako sam trebala”, ispričala je i otkrila da se radi o njenom ocu.

“‘Tata, imala san težu prometnu, šta sada, kako se to sad dalje?’ Novo nam je to sve, ali uspili smo sanirati stvar. U svom kaosu: Bila sam sretna što ga mogu nazvati. Bila sam sretna što je napokon bio tu baš kada sam ga trebala, baš kako sam ga trebala. Bila sam sretna što je to bio baš on”, napisala je pjevačica.

“Jeste li voljni pristupiti alkotestu? -Naravno. Kad su nule poispadale rekla san: ‘Emocije su moj alkohol’, a promislila: ‘za to nemate test i bolje da nemate. Mlada policajka me pitala hoću vodu, cigaretu, sjesti.. Imam vodu, hvala, ne pušim, sjedila sam sada u kombiu.. ali voljela bi skupiti i posložiti svoje stvari i malo se našminkati (je**na djevica u horoskopu sa profesionalnom deformacijom ‘uredno i lijepo’). Sara je poslala poruku kako san i opalila san ovu sliku. Postala je inspiracija za cijelu ovu priču. Često je ovo ispod odraza u ogledalu, unutarnja slika mnogih od nas koji uveseljavamo druge. I ne samo nas. I to je u redu. Dobra vijest je da Ljubav može iscijeliti sve. Ja još uvijek učim.. Slušajte svoj unutarnji glas”, napisala je Maja i dodala kako je išla na sprovod te da je i sama mogla biti pokopana. Ipak, na putu je da večeras pjeva na rođendanu te da slavi i svoj.