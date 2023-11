Mani Gotovac ni Severina nije mogla pomoći: Kada je izgubila kćer, pala je u tešku depresiju

Autor: I.D.

Mani Gotovac preminula je u 80. godini života, a umrla je na isti datum kad i rođena – 12. studenog. Naša priznata kritičarka, spisateljica i kazalištarka, čiji je utjecaj bio značajan, gotovo je prestala živjeti nakon smrti svoje 6- godišnje kćeri Ane.

Nakon što joj je dijagnosticirana ozbiljna bolest, Mani je, dosljedna svojoj životnoj filozofiji koju je otvoreno prikazivala u svojim knjigama, odbila medicinsko liječenje i odlučila napustiti ovaj svijet na svoj vlastiti način.





Život ispunjen umjetnošću i tugom

Mani Gotovac rođena je u Splitu 1939. godine, gdje je završila Klasičnu gimnaziju. Kao studentica, aktivno je pisala kazališne kritike, a potom se zaposlila kao novinarka na radiju.

Njezini eseji o kazalištu objavljivani su u raznim časopisima poput Prologa, Scene, Foruma, talijanske revije Sipario i drugdje. Diplomirala je komparativnu književnost i teatrologiju pod mentorstvom prof. Ive Hergešića na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon udaje za Peru Gotovca, zadržala je prezime Gotovac i nakon razvoda.

Njen život obilježen je umjetnošću, ljubavlju i istodobno, velikom tragedijom koja ju je potpuno slomila 1984. godine.

Slomila se zbog smrti kćerke

U drugom dijelu svoje knjige ‘Fališ mi’, Mani Gotovac otvara svoje srce o smrti kćerke Ane, koju je dobila u braku s drugim suprugom, slikarom i scenografom Željkom Senečićem.

Ana je izgubila bitku s rakom u dobi od šest godina, a njena smrt odvela je Mani u duboku depresiju. U svojoj knjizi opisuje teške trenutke, poput jela i spavanja na Aninom grobu nakon što bi donijela hranu za njih obje. Pjevala je uspavanke svojoj kćeri na grobu, opisujući u knjizi dan kada su joj u bolnici dali posljednju dozu morfija.









“31. siječnja. Ana je u komi. Prima infuzije. Poslijepodne skače joj temperatura. Dah joj miriše na vrućicu. Đive je njuši. Oko 21 sat dolazi Cico. Ana se guši. Đive ne može ući u spavaću sobu. Leži na pločicama u kuhinji u embrionalnom stanju. Ne miče se. Ništa ne pita. Ozdravit će mala”, govorila je Mani samoj sebi.

“Petak, 3. veljače. Dajte joj morfij. Zar ne vidite da je boli? Svi su se smirili. Cico je prišao Ani i počeo slušati otkucaje srca. ‘Ti znaš, mama, da ja imam veliko malo slce.’ U 18 sati i 30 minuta Cico je prekrio njezino lice pelenom. ‘Je li čista pelena’, pitala je Đive od mora. Cico je izveo Đivu iz sobe i vodio je nekim bezbrojnim uskim hodnicima i sobama i nešto joj je govorio, a ona ništa nije razumijevala. Nije ni primijetila kad su joj dali injekciju za umirenje”, napisala je Mani.

Nakon toga raspao se njen brak sa Senečićem, a u knjizi je otkrila da više nije mogla biti intimna sa suprugom.









Severina je obožavala Mani

Severina Vučković na svom je Instagramu u ožujku ove godine objavila tekst posvećen Mani Gotovac i otkrila je kako su se njih dvije upoznale, kako su počele surađivati i kako je došlo do toga da pjevačica glumi barunicu Castelli u Krležinoj drami Gospoda Glembajevi.

“Mani Gotovac sam vidjela dva puta prije nego me pozvala da glumim u kazalištu. Prvi put u jednoj emisiji za mlade u kojoj smo gostovale, drugi put (ustvari ju nisam ni vidjela, al’ ona kaže da mene je) kad je došla na moj dobrotvorni koncert u HNK-u Split… Kad je postala intendant HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci, nazvala me i našle smo se u Lisinskom na kavi. Kad je progovorila, odmah sam se zaljubila u nju”, započela je Severina.

“Predložila mi je da glumim u predstavi (istoimenu ulogu) ‘Karolina Riječka’. Ma ja bi pristala i da me je zvala da joj svaki dan kuvam kavu. Bila je osoba koju želiš slušati, upijati svaku rrrriječ s razvučenim ‘r’. Bila je puna priča, puna života i strasti. Kad me, nakon tri godine, pozvala da glumim barunicu Castelli-Glembay, uvjeravala me da to moram učiniti. Usrljala sam u to “grlom u jagode”, iako sam slutila da ćemo se morati obje braniti kao dva Don Quijotea.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Severina (@severina)

Morala sam biti jako dobra kao barunica Castelli, samo da nju previše ne napadaju. Postale smo prijateljice koje su išle u šetnje, na izložbe, u teataRRR….Spavala sam u njenom krevetu, kuhala mi je domaću spizu i brinula o meni kao mama.

I bila je moja kazališna mama, kao i brojnim mladim umjetnicima koje je obožavala. Večeras, na Svjetski dan kazališta, u HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci je premijera njene predstave ‘Rastanci’, u kojoj glume moja draga Tanja Smoje i Janko Popović Volarić. Jedva čekam to pogledati. Duhovita, lucidna, pametna, nježna i mila. Naša Mani”, napisala je tada Seve.