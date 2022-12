LEGENDA JE U TEŠKOM STANJU: ‘Možemo se samo moliti čudu…’ Zovu ga da čuju jecajući glas, Bruce Willis pati i muči se

Bolest ne bira, jasno je to u današnjem svijetu kad razne bolesti pogađaju sve skupine ljudi, ponekad potpuno iznenada i neočekivano.

Glumac Bruce Willis je u ožujku ove godine objavio da okončava svoju dugu karijeru nakon što mu je dijagnosticirana afazija. Iako je njegovo stanje samo sve lošije, njegova obitelj koristi svaki trenutak s njim i “nada se čudu”.

Emotivna druženja

Izvor blizak obitelji otkrio je kako se njegovo stanje od početka godine samo pogoršalo, stoga se često okupljaju i zajedno provode vrijeme.

“Oni znaju da Bruce neće biti tu zauvijek. Dakle cijene svaki trenutak”, rekao je izvor za Daily Mail. Emma Heming i Demi Moore, Bruceove sadašnja i bivša supruga, čak su se zbližile te zajedno pomažu glumcu da mu olakšaju život s bolešću.

“Demi koristi svaku priliku da provede vrijeme s njim. Ako nije uz njega, onda zove na telefon samo da čuje Bruceov glas”, rekao je spomenuti izvor.

Ova obitelj provodi praznike u Idahu, a tamo su nastale i neke fotografije na kojima su zajedno pozirali Moore i Willis s njihovom 28-godišnjom kćerkom Tallulah. Na fotografiji su majka i kći pozirale zagrljene, a pridružio im se i Bruce koji je gledao u njihovog ljubimca, psa Pilafa.

Izvor je dodao kako su zajedničko vrijeme i tradicija ove obitelji oduvijek bili posebni te da su se njihova druženja sada nastavila i postala samo još ljepša, iako uz dozu tuge.

“Bruce ne može puno govoriti i čini se kao da ne shvaća mnogo o onome što drugi govore. Emma je postala njegov glas i netko tko komunicira za njega. Postoje dani kada oni razaznaju djeliće starog Brucea, ali to su kratki momenti. Čini se da im Bruce sve više izmiče i to im slama srce. One ne mogu zamisliti Božić bez tog voljenog čovjeka”, objasnio je izvor.

“Njegovim starijim kćerkama nedostaje njihov otac kakav je bio, onaj koji ih je zadirkivao zbog njihovih dečkiju i davao im neželjene savjete. S Božićem koji dolazi, sve što mogu učiniti je reći mu da ga vole i moliti se za čudo”, zaključio je izvor.

Glumac i njegova obitelj tako provode svaki zajednički trenutak kao da im je posljednji i nadaju se pozitivnom ishodu borbe s bolešću.