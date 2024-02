Frano Lasić svojoj 32 godine mlađoj partnerici svaki dan govori samo jednu stvar

Jedan od najpoznatijih glumaca na prostoru cijele bivše države, Frano Lasić, gostovao je u jednoj televizijskoj emisiji u kojoj je otkrio koliko često svojoj 32 godine mlađoj supruzi Mileni govori stihove svoje poznate ljubavne pjesme “Volim te budalo mala”.

“Svaki dan. Ona je moja najveća podrška, jako dobro komuniciramo i da nije nje, ja ne bih ponovno počeo raditi koncerte”, kazao je Frano te otkrio tajnu sretnog odnosa.

“Naravno da godine nisu samo brojke, godine donose zrelost, iskustvo, strpljenje, razumijevanje, ali i pokoju sijedu, no s godinama se čovjek treba sprijateljiti i uživati koliko je moguće u njima. Svako doba ima i svojih prednosti, pa kako divnih, tako naravno i katkad teških trenutaka. Sve je to ljudski život i treba ga živjeti punim plućima, koliko u svojim okvirima to možemo jer život je jedan i trebamo ga cijeniti”, rekao je.

Sinčić Nikolas je skoro po svemu na mamu

Podsjetimo, sa srpskom glumicom Milenom, Frano je dobio sinčića Nikolasa, a za tamošnje je medije Milena jednom prilikom otkrila detalje o majčinstvu.

“Nikolas nalikuje na mene. Kada pogledam slike kada sam bila mala, to je to, s tim što ima plave oči na tatu. Zasad primjećujemo da sve oko sebe upija. Voli društvo, voli glazbu, zabavu. Potrebno mu je vrijeme da procesuira svaki događaj jer sve vrlo temeljito promatra i tu je na mamu”, kazala je.









Inače, Frani Lasiću ovo je četvrti brak. Prvi brak sklopio je Majom Nikšić, s kojom je dobio sina Janka, a bivši supružnici nakon razvoda ostali su prijatelji. Drugi put oženio se s Ljiljanom iz Beograda, a taj brak poznat je kao jedan od najkraćih brakova na našoj estradi jer je potrajao tek tri tjedna. Treća supruga bila mu je Živa Stupnik, s kojom je dobio dvoje djece, Luku i Linu.