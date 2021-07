FRANO LASIĆ POTPUNO ISKRENO: U Srbiji se može živjeti od glume, ali ne i u Hrvatskoj

Autor: Dnevno

Poznati glumac i glazbenik Frano Lasić osvario je zavidnu 40-godišnju glumačku karijeru, a paralelno s njom, Lasić je bit poznat i po svojim ljubavnim vezama. Danas se skrasio. Već osam godina uživa u braku sa srskom umjetnicom Milenom, s kojom je pet godina u braku, a krajem studenog prošle godine njihoval jubav okrunjena je i sinom Nikolasom.

Lasić trenutno snima remake kultne serije “Dinastija” koja je bila jako popularna u 80-ima. Pripala mu je uloga odvjetnika Andrewa Lairda, a serija će se jeseni prikazivati na srpskoj televiziji. Tim povodom dao je intervju za Blic u kojem je pričao može li se preživjeti od glume, ali i otkrio osjećaj koji ga je obuzeo rođenjem sina.

“Možete preživjeti. Cijeli život je takav. Ja sam 40 godina u tom poslu kao slobodnjak što nije baš lagano. Kao slobodnjak imate i nemate. Imate posao, nemate posao. Sada to fantastično morate raspodijeliti da možete dočekati drugi posao. Da možete živjeti. Osim toga to više nisu honorari stranih produkcija. Ali kada se radi, pogotovo sapunice, što je u kontinuitetu, onda se može pristojno živjeti. Ali, što znači pristojno živjeti? Možete recimo pristojno živjeti u Srbiji, ali ne i u Hrvatskoj, jer su cijene namirnica skuplje tamo nego ovdje. Uvijek je divno kada čovjek ima posao, kada može nešto raditi, a onda se prebacuje iz jednog džepa u drugi, pa se nekako snalazite”, rekao je Lasić odgovarajući na pitanje kako se živi od glumačkog posla.

Otkrio je i razlog zašto uspijeva uskladiti poslovne obveze i snimanja s malom bebom kod kuće. “Može se uspjeti. Dogovaramo se sve. Tu nema izbora. Ovdje nemam glavnu ulogu pa se može sve stići. Nije problem. Problem bi bio da imam glavnu ulogu. To bi značilo da sam svaki dan na snimanju od jutra do večeri,”; kazao je Frane dodajući kako je dijete bilo logičan slijed veze sa Milenom te da mu ta velika promjena u životu nije teško pala, sasvim suprotno, pomladila ga je.

“Presretan sam zbog toga. Imam predivnu suprugu Milenu koju obožavam, volim, koja je predivna osoba i to je jednostavno nekako bio logičan slijed naše veze. Mi smo osam godina u vezi i tako smo htjeli. Kao da sam ponovo rođen. Sretan sam i daje mi snagu. Strašno me veseli situacija sa malom bebom koju gledaš kako raste svaki dan, kako vam se smije, to je predivno”, rekao je Lasić te istaknuo da ga je sin pomladio.