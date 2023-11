Stručnjaci upozoravaju na najčešću grešku prilikom pripreme mesa i ribe: Na ovo pripazite

Autor: F.F

Oprati ili ne oprati meso prije pečenja? Ovo pitanje muči mnoge entuzijastične kuhare, ali stručnjaci upozoravaju da pranje mesa može povećati rizik od infekcije patogenima. Iako mnogi vjeruju da je ispiranje mesa prije pripreme higijenska praksa, stručnjaci naglašavaju da takav postupak može nanijeti više štete nego koristi.

Heidrun Schubert, stručnjakinja za prehranu iz Bavarskog potrošačkog centra, objašnjava da voda iz slavine nije dovoljno vruća da bi ubila bakterije. Umjesto toga, pranjem se patogeni raspršuju po površinama u kuhinji, što povećava rizik od kontaminacije hrane, piše Fenix.





Stručnjaci stoga ne preporučuju pranje mesa, ističući da je učinkovitije koristiti papirnate kuhinjske ručnike kako biste upili višak soka iz mesa. Kako biste eliminirali patogene iz mesa, preporučuje se kuhanje, pri čemu je ključno postizanje temperature od 70 stupnjeva Celzijusa tijekom 10 minuta. Ova praksa osigurava potpuno uništavanje klica, a vrijedi i za pripremu ribe.

Ovisi o kojem se mesu radi

Važno je napomenuti da vrste mesa poput svinjetine ili govedine, zbog niže tjelesne temperature, manje vjerojatno sadrže patogene poput Campylobactera, za razliku od piletine. Ako planirate konzumirati meso srednje pečeno ili sirovo, stručnjaci kažu da ga možete oprati, no konačna odluka ostaje na vama. Industrijski prerađenu ribu nije potrebno prati, ali opet, to ovisi o tome hoćete li kuhati ribu do kraja. Svježu ribu bi trebalo potpuno počistiti, ukloniti iznutrice, kako bi stvar funkcionirala.

Savjeti za higijensku obradu mesa uključuju odmrzavanje u hladnjaku, izravno stavljanje mesa u tavu iz ambalaže te izbjegavanje ispiranja soka mesa. Redovito pranje ruku, korištenje antibakterijskog sapuna i održavanje čistoće kuhinjskog pribora ključni su koraci u sprječavanju širenja bakterija.

Najvažnije pravilo ostaje: temeljito skuhati piletinu, kako bi se potpuno eliminirala sva moguća prijetnja od mikroba.