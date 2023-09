Novi soj koronavirusa uznemirio znanstvenike: Liječnica otkrila zašto su svi posebno zabrinuti

Autor: Z.S.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, komentirao je u petak ssituaciju s Covidom u svijetu i Hrvatskoj. Kazao, trenutno u svijetu cirkuliraju tri nova soja.

“Od osmog mjeseca nam je broj novootkrivenih slučajeva nešto narastao, ali to nisu još uvijek zabrinjavajuće brojke. U svijetu cirkuliraju tri nova soja koji imaju značajne mutacije na šiljastom proteinu što im omogućava da izbjegavaju imunitet stečen, bilo preboljenjem, bilo cijepljenjem. Taj porast nije zabrinjavajući, pratimo situaciju. Zasad ne uvodimo nikakve nove mjere. Ako se situacija pogorša spremni smo reagirati”, kazao je Capak.

Raste zabrinutost u susjedstvu

I dok u Hrvatskoj za sada situacije nije zabrinjavajuća, u susjednoj Srbiji o novim sojevima se sve više piše. Povodom toga oglasila se dr. Vesna Mioljević, epidemiologinja iz Kliničkog centra Srbije i članica Radne grupe za borbu protiv koronavirusa.





“U svibnju ove godine Svjetska zdravstvena organizacija izdala je priopćenje da je koronavirus kao bolest prestao biti globalni zdravstveni problem, ali da će virus i dalje biti prisutan, mutirati i povremeno se pojavljivati valovi povećanog broja zaraženih, onih s težim kliničkim slikama, hospitaliziranih, pa čak i smrtnih slučajeva. Trenutno se nalazimo u jednom od tih valova koji se ne može uspoređivati s prethodnim, ali svakako se primjećuje porast slučajeva kod nas u proteklim tjednima. To je dodatan razlog za zabrinutost”, izjavila je dr. Mioljević u Jutarnjem programu RTS-a.

Pirola zabrinjava

“Mutacije su karakteristika svih virusa. To je svojstvo virusa koje im omogućuje prilagodbu na nove uvjete u okolišu. Od početka pojave originalnog virusa do danas prošlo je četiri godine. Pojavilo se puno varijanti i podvarijanti, ali od kraja 2021. i početkom 2022. godine, te trenutno, dominira omikron varijanta i njezine podvarijante”, objasnila je epidemiologinja i otkrila da je pirola varijanta s najviše mutacija.

“Od veljače do kolovoza pojavile su se dvije nove podvarijante omikrona. Eris varijanta dominira u Europi, a postoji i pirola koja se najviše razlikuje od prethodnih podvarijanti. Ima najviše mutacija, više od 30, pa iz tog razloga najviše zabrinjava znanstvenike jer što su veće mutacije, to je veća mogućnost stvaranja različitih karakteristika virusa. One omogućuju lakše prenošenje, širenje bolesti i težu kliničku sliku, ali za sada nema naznaka da se to događa”, objasnila je dr. Mioljević.

Simtomi

“Trenutni simptomi koronavirusa su grlobolja, curenje iz nosa i malaksalost. To su stvarno blage kliničke slike i na temelju njih ne možemo zaključiti je li riječ o gripi ili koronavirusu, pa je najbolje testirati se, posebno starije osobe i osobe s kroničnim bolestima. Hladni dani donose povećanje broja oboljelih od različitih vrsta respiratornih infekcija. Očekujemo da će se pojaviti virus gripe. Europa i Amerika već su poduzeli prve korake. Preporuka liječnika i epidemiologa je cijepljenje protiv bolesti”, savjetovala je i otkrila tko trenutno mora nositi maske.









“Ne možemo predvidjeti što će se događati, brojevi lagano rastu. Kao Radna grupa sastali smo se i donijeli smo mjere, a to uključuje obavezno nošenje maski u zdravstvenim ustanovama za zdravstvene radnike, ali i za pacijente koji u čekaonicama čekaju svoje preglede”, istaknula je dr. Vesna Mioljević.