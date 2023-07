Milanović je flegma, a Kolinda je bila baš fanatična: To mu zamjeraju, ali Zoki je mudar i zna što mora raditi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Danas uopće više nije iznenađenje pojavljivanja predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića na utakmicama naše nogometne reprezentacije. Verbalno spretan i virtuozan o nogometu se ne izjašnjava isuviše. Ali, kako je ipak pragmatičan političar koji je bio i premijer, a sada i predsjednik, dobro zna što nose velike nogometne utakmice, napose reprezentacije.

I tu se pojavljuje odmjereno, decentno, bez pompe.

Kroz povijest hrvatske države, evo sad je tome skoro 33 godine naša nogometna nacionalna vrsta uzdigla se do neslućenih visina. I imali smo i predsjednika i predsjednicu. I svatko je „vatrene” doživljavao na drugi način. Ima i nekih koji ih uopće nisu doživljavali.





Mesića i Milanovića nogomet baš i ne zanima

Predsjednik Franjo Tuđman bio je opčinjen nogometom, pojavljivao se gotovo na svakoj utakmici Dinama i reprezentacije, a putovao je čak na svjetsku smotru u Francuskoj u dva navrata, na četvrtfinalnu pobjedu protiv Njemačke i na onaj nesretan polufinalni poraz protiv Francuske. On je utakmice i rezultate proživljavao duboko emotivno. Što s obzirom na tadašnje okolnosti i jest shvatljivo. Nogomet, baš naša reprezentacija, učinio je nevjerojatne stvari za promociju naše mlade države.

Nakon Tuđmana Hrvatskom je deset godina predsjedavao Stipe Mesić. Koji se nije pojavljivao na utakmicama njega reprezentacija nije zanimala. Baš nimalo. Čak je to našoj javnosti i smetalo, bilo je za vrijeme dva njegova mandata velikih utakmica. Ma kakvi. Od nogometa je bježao kao miš od mačke.

Ivo Josipović? Tu i tamo bi se pojavio, ali je to prije bila iznimka nego pravilo. Njega zaista nogomet nije zanimao na način kao prvog predsjednika, ali je ipak bio po tom pitanju malo liberalniji nego njegov prethodnik Mesić.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, pak, bila je fanatična navijačica. Izgleda da nogomet nije koristila samo da bi si podigla popularnost. Što bi bilo shvatljivo. Ona se za nogomet i „vatrene” toliko zaintrigirala da je imala želju biti i atrakcija na svakoj utakmici. Kruna njenog navijačkog ludila bila je svjetska smotra u Rusiji.

Kada je na nekonvencionalan način navijala za Dalićeve izabranike, pozirala na terenu s ruskim predsjednikom Putinom i francuskim Macronom nakon finalne utakmice. U hrvatskom dresu, pokisla do kože. Te su fotografije obišle svijet. Nekome je to bilo simpatično, nekome nije. No, to nije poanta ovog teksta. Pojavljivala se Kolinda Grabar-Kitarović i na utakmicama rukometaša, zdušno je navijala. Tisuće navijača se fotografiralo s njom, ona je u tome uživala…

I naš aktualni predsjednik Milanović dolazi na utakmice, bio je i na svjetskoj smotri u Kataru, pa na krucijalnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Rusije u Splitu. Bez najave, sjedi u loži, naravno u prvom redu. U Split, na poljudskoj ljepotici društvo mu je pravio legendarni bivši nogometaš, danas djelatnik Uefe, Zvonimir Boban.









Nakon te utakmice i pobjede Hrvata Milanović je o druženju s Bobanom rekao:

“S njim je uvijek interesantno pričati o nogometu. Čovjek razumije igru bolje nego ja”!

Milanović pomno prati utakmice, a iako o politici i većini društvenih događaja voli davati nerijetko i pompozna mišljenja, kad priča o nogometu puno je tiši i odmjereniji.

Očito osjeća koliko nogomet nosi strasti i ne želi o tome polemizirati. A da je dolazio na utakmice reprezentacije i prije nego što je postao premijer svjedočili smo kada smo ga vidjeli obučenog u hrvatski dres na utakmicama reprezentacije. Tada je bio samo šef SDP-a. Kao premijer isto bi došao na utakmice, gdje ne bi sada kao predsjednik.









Nedavno je bio i na utakmici u Rotterdamu, na finalu protiv Španjolske. Utakmicu je gledao u društvu Aleksandera Čeferina, predsjednika Uefe. Ispod njih smjestili su se bivši hrvatski reprezentativci Zvonimir Boban i Aljoša Asanović.

Sjetimo se, bio je u Kataru na utakmicama s Belgijom i Brazilom. Gorljivi je navijač, ali ipak je malo paradoksalno da o nogometu ne priča lepršavo i virtuozno kako već priča o svim ostalim našim društvenim temama i problemima. Ako ćemo pravo, Milanović o nogometu više šuti nego što priča.

Mnogi ga promatraju dok gleda utakmice. Trudi se ostati miran i sabran, ali sjećamo se kada se primao za glavu kada je Lukaku bio u šansama da zabije za Belgiju, kao i kako je skočio kada je utakmica napokon završila. Oh da, zna i širiti ruke u nevjerici nakon nekih sudačkih odluka. No, sve to čini bez velike dramatike, brzo se umiri i usredotoči prema utakmici.

Za kraj. Kada jedna država ima tako dobru nogometnu reprezentaciju ne samo da je poželjno da predsjednik Republike dolazi na utakmice, nego je to i simpatično i nadahnjujuće. Ako Hrvatska ima nešto pokazati svijetu to je još uvijek njena nogometna reprezentacija. Neki će reći da time predsjednici samo sakupljaju političke bodove. No, to je zdrav način dobavljanja tih bodova.